Durante la registrazione di oggi di Uomini e Donne, Ciro Solimeno ha spiazzato tutti lasciandosi andare a una confessione che nessuno si aspettava. Il tronista napoletano ha deciso di raccontare pubblicamente alcuni retroscena legati al suo precedente percorso nel programma, quando era un corteggiatore di Martina De Ioannon, ammettendo comportamenti che lui stesso ha definito sbagliati.

“Devo fare una confessione, devo ammettere un qualcosa che c’è stato nel mio percorso precedente, ovvero quando ero corteggiatore e sul trono c’era Martina. Durante un periodo che va dalla fine di novembre, ho avuto dei pensieri strani. A fine novembre inizio a provare qualcosina di più importante e vedo l’altra persona più vicina all’altro corteggiatore e faccio una scelta sbagliatissima. Guardando alcune storie su Instagram vedo un account che guarda le storie e vedo di capire se fosse lei o meno. Mando una foto con una frase che io e lei c’eravamo ripetuti e ho la certezza che è lei e chiedo il suo numero di telefono. Lei me lo da e c’è stata una telefonata e le chiedo se fosse interessata al percorso e a noi, e lei mi diche era tutto vero”.

Poi ha aggiunto: “Finisce la telefonata e iniziamo a scriverci e a telefonarci ogni tre, quattro giorni. Per quanto mi riguarda facevo apprezzamenti ma nulla di esagerato, oppure ci raccontavamo della giornata. Lei durante la telefonata mi diceva che era una cosa sbagliata e infatti la colpa è mia, la colpa è mia. Poi ci sentiamo ma la ricontatto tramite messaggi per mancanza”.

Ciro infine ammette di aver visto Martina per ben due volte: “Dopo una telefonata decidiamo di vederci, ci sono stati due incontri la sera tardi. Non c’è mai stato nulla, solo qualche bacio. Nel secondo incontro ci rendiamo conto che stiamo andando oltre e nel frattempo nel programma esce che un ex tronista, Michele, esce fuori la sua situazione e quel punto capiamo la gravità e non ci sentiamo più”.

