Clamoroso scoop del settimanale Chi, che ha pubblicato le immagini della fuga romantica di Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales. Lo scatto più esclusivo mostra la coppia mentre esce dall’esclusivo relais di lusso 5 stelle L’Albereta, in Franciacorta.

Rocío Muñoz Morales: nuovo capitolo dopo Raoul Bova

Rocío Muñoz Morales è single dopo la fine della relazione con Raoul Bova. Si era parlato di un possibile legame con Stefano De Martino, ma si tratta solo di un’amicizia. Il conduttore è stato vicino alla collega durante la separazione, dimostrando solidarietà.

Di recente, Rocío ha pubblicato il libro “La vita adesso”, in cui racconta la storia di una donna lasciata dal compagno e costretta a ricominciare da zero. Nei suoi post social, ha scritto all’inizio del 2026: “Stupiscici!”, per poi aggiungere “ma non troppo”. In un altro post ha lanciato un monito al nuovo anno: “Caro 2026, T’avverto, non fare il furbo”. Un messaggio che, ironicamente, potrebbe valere anche per Andrea Iannone.

Andrea Iannone: fine della storia con Elodie e nuovi amori

Andrea Iannone era legato a Elodie dal 2022, ma negli ultimi mesi si era parlato di crisi e separazione. Circolavano anche voci di un possibile riavvicinamento con Belen, ma le immagini con Rocío Muñoz Morales confermano una nuova relazione per il pilota, completamente inedita e inaspettata.