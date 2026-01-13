La confessione di Ciro Solimeno scuote Uomini e Donne e apre scenari inaspettati sul futuro del suo trono. L’ex corteggiatore, oggi tronista del dating show di Maria De Filippi, ha rivelato per la prima volta di aver visto e sentito Martina De Ioannon fuori dal programma, quando lei sedeva sul trono. Una violazione del regolamento che potrebbe avere conseguenze importanti.

Secondo quanto rivelato da Fanpage.it, la produzione ha già affrontato la questione durante la registrazione avvenuta ieri, lunedì 12 gennaio, mostrando in studio il video della confessione del tronista.

Cosa succede al trono di Ciro Solimeno: le anticipazioni di Fanpage.it

Durante la registrazione di Uomini e Donne, è stato mandato in onda il video in cui Ciro Solimeno racconta la verità sul suo passato percorso nel programma. Le sue corteggiatrici, nonostante lo shock iniziale, si sono dette disposte a continuare la conoscenza con lui.

La decisione finale, però, spetta proprio al tronista. Ciro ha spiegato di voler parlare prima con sua madre, riservandosi di scegliere solo dopo se continuare il trono o fermarsi definitivamente.

Un elemento importante: è stato lo stesso Solimeno a voler rendere pubblica la vicenda, anticipando eventuali segnalazioni o rivelazioni esterne.

Il patto segreto con Martina De Ioannon dopo il confronto in studio

Dopo il primo confronto in puntata con Gianmarco Steri – altro corteggiatore del trono di Martina De Ioannon e oggi suo fidanzato – la situazione si era fatta ancora più delicata. In quell’occasione, Martina non si era presentata in studio. Successivamente, a telecamere spente, Ciro e Martina si erano incontrati e avevano deciso di non raccontare mai quanto accaduto fuori dal programma, stringendo un vero e proprio patto di silenzio. A rivelarlo è Lorenzo Pugnaloni.

La confessione di Ciro su Martina: “Ci siamo visti fuori dal programma”

Nel video esclusivo pubblicato da Uomini e Donne, Ciro Solimeno ha ammesso di aver sentito Martina De Ioannon telefonicamente e tramite messaggi mentre lei era tronista.

“Ci sono stati due incontri, tra una registrazione e l’altra. Ci siamo scambiati dei baci, ma non siamo mai andati oltre”, ha dichiarato.

Un dettaglio che assume ancora più peso se si considera che, nello stesso periodo, il tronista Michele Longobardi è stato allontanato dal programma per aver avuto contatti segreti con la corteggiatrice Alessandra Fumagalli, in una situazione molto simile.

Perché Ciro e Martina hanno deciso di interrompere i contatti

Secondo il racconto di Ciro, la svolta arriva proprio dopo il caso Michele Longobardi: “A quel punto abbiamo capito la gravità della situazione e deciso di non sentirci più fino alla scelta”.

Una decisione che, però, non ha impedito che la verità emergesse mesi dopo, mettendo ora in discussione il trono di Ciro Solimeno.

Quale futuro per Ciro a Uomini e Donne?

Resta ora da capire se la redazione permetterà a Ciro Solimeno di continuare il suo percorso o se la sua confessione porterà a una chiusura anticipata del trono. La scelta definitiva spetterà al tronista, ma il pubblico e lo studio restano in attesa di sviluppi.