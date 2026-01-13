Nuovo amore nel mondo di Amici di Maria De Filippi. Samuele Segreto, giovane attore ed ex allievo del talent, avrebbe iniziato una relazione con Marisol Castellanos, ex ballerina del programma e volto molto amato dal pubblico. A far scattare il gossip è stato un recente post Instagram che non è passato inosservato.

Dopo la fine della storia con Petit, Marisol sembra aver ritrovato il sorriso accanto all’attore, reduce dal successo della serie Sandokan, andata in onda su Rai 1 con protagonista Can Yaman.

Marisol Castellanos volta pagina dopo Petit

La relazione tra Marisol Castellanos e Petit si è conclusa ufficialmente la scorsa estate. Una storia nata sotto i riflettori di Amici 23, cresciuta tra esibizioni, social e grande affetto da parte dei fan, ma che oggi appartiene definitivamente al passato.

Con l’inizio del 2026, però, per la ballerina sembra esserci spazio per un nuovo capitolo sentimentale. E proprio nelle ultime ore, Marisol ha lasciato intendere che qualcosa di importante potrebbe essere entrato nella sua vita.

Il post Instagram che accende il gossip

A far parlare è stato un carosello Instagram pubblicato da Marisol Castellanos come recap dei primi giorni del nuovo anno. Tra le varie immagini, ce n’è una che ha immediatamente attirato l’attenzione dei fan.

Nello scatto, Marisol è davanti allo specchio insieme a un ragazzo: lui è ripreso di spalle, ma il volto è rivolto verso di lei mentre le dà un tenero bacio sulla guancia. Un momento intimo e spontaneo che ha acceso la curiosità del web.

Chi è il ragazzo nella foto? I fan non hanno dubbi

Nonostante il volto non sia completamente visibile, per molti utenti non ci sarebbero dubbi: il ragazzo accanto a Marisol sarebbe Samuele Segreto. Anche lui ex allievo di Amici, ha partecipato alla 22esima edizione del talent.

Un dettaglio che ha rafforzato l’ipotesi è apparso direttamente nei commenti al post.

Il commento di Samuele Segreto: “I’m in love”

Tra le migliaia di interazioni, spicca proprio il commento di Samuele Segreto, che ha scritto senza troppi giri di parole: “I’m in love”.