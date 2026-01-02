Negli ultimi mesi si era parlato addirittura di matrimonio, ma ora la storia d’amore tra Elodie e Andrea Iannone sembrerebbe essere arrivata al capolinea. A far scattare l’allarme tra fan e addetti ai lavori è stata una serie di assenze sospette e indiscrezioni riportate da alcune delle principali testate di gossip.

Elodie senza Andrea Iannone a Natale: il dettaglio che fa discutere

Secondo quanto riportato da Vanity Fair, la cantante avrebbe trascorso la vigilia di Natale insieme alla madre, alla sorella e alla nonna, ma senza il compagno. Un’assenza che non è passata inosservata e che ha immediatamente alimentato le voci di una possibile rottura.

A rafforzare l’ipotesi è stato anche il settimanale Gente, che parla apertamente di separazione tra la popstar e il pilota: “A fare rumore nel gossip di inizio anno è la separazione tra la cantante di Due e il pilota Andrea Iannone. Voci di crisi si rincorrevano da tempo. Lei ha passato il Natale tra la sua famiglia e il volontariato alla mensa per i senzatetto, del compagno nemmeno l’ombra”.

Il like di Marracash riaccende le fantasie dei fan

Come se non bastasse, nelle ultime ore si è aggiunto un altro elemento che ha mandato in tilt i social: un like di Marracash a una foto pubblicata da Elodie proprio il giorno di Natale. Un gesto apparentemente innocuo, ma che ha scatenato una pioggia di congetture su un possibile ritorno di fiamma tra i due ex.