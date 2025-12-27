Voci di corridoio parlano di una possibile rottura tra Elodie Di Patrizi e Andrea Iannone. L’indiscrezione è stata lanciata dai due esperti di gossip Alessandro Rosica e Amedeo Venza: mentre il primo parla di una separazione definitiva, il secondo sostiene che la coppia stia attraversando un momento di forte crisi a causa di lavoro, viaggio e interessi diversi. La coppia sta insieme da tre anni, e in passato entrambi avevano speso parole molto belle sulla loro relazione.

Le dichiarazioni di Andrea Iannone su Elodie

Ospite del podcast BSMT di Gianluca Gazzoli, Andrea Iannone aveva dichiarato: “Abbiamo un supporto l’uno per l’altra che veramente a me riempie di felicità, di orgoglio. Elo umanamente è una persona stupenda, non solo umanamente, è bellissima, però ha tantissimi pregi. […] Lei in un momento molto complesso è stata l’alba, è stata il sole. Lei arriva in un posto e l’adorano tutti”.

Le parole di Elodie Di Patrizi su Andrea Iannone

Anche Elodie aveva confermato il grande legame con il compagno durante un’intervista a Verissimo: “Con Andrea va benissimo, ci amiamo molto e siamo una grande squadra. È una relazione matura, adulta, c’è tutto, fatta di comprensione, di abbracci, di amore. Sono quasi tre anni, è la mia relazione più lunga, più importante, è la mia relazione della vita”.

Indizi social e speculazioni

A rafforzare i rumors di una rottura, nelle ultime settimane sui social Elodie è apparsa a Natale con amici e parenti, mentre Andrea Iannone non era presente.

Inoltre, alcuni like di Marracash sul profilo di Elodie hanno fatto ulteriormente crescere le voci su una possibile separazione.

Il passato sentimentale di Elodie

Prima di Andrea Iannone, Elodie ha avuto una relazione importante con Marracash. Di lui parlava così: “Marracash è la persona che amerò di più in tutta la mia vita. Un prossimo fidanzato non sarà contento di questo? Tanto non sarà mai all’altezza. Io sono innamoratissima ovviamente, è la persona che amerò di più in tutta la mia vita sicuramente ed è una grande fortuna”.

Da parte sua, Marracash aveva definito la fine della relazione come “devastante”.

Nessuna conferma ufficiale

Al momento, nessuno dei diretti interessati ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile rottura. I fan restano in attesa di notizie ufficiali, mentre i social continuano a far nascere speculazioni.