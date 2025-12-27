Da quando Fabrizio Corona ha fatto esplodere quello che ormai è noto come caso Signorini, continuano ad emergere nuovi sviluppi. Al centro della vicenda ci sono le presunte abitudini di Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello, nei confronti di alcuni futuri concorrenti del reality, ai quali avrebbe rivolto atteggiamenti giudicati inappropriati e non consoni al suo ruolo.

Se da parte di Mediaset non è arrivata alcuna presa di posizione ufficiale, a intervenire è stata invece la società di produzione del programma, Endemol Shine Italy, che nelle ultime ore ha diffuso un comunicato formale.

Il comunicato ufficiale di Endemol Shine Italy

Attraverso una nota, Endemol Shine Italy S.p.A., produttore del Grande Fratello, ha dichiarato di aver avviato verifiche interne per accertare che, nelle passate edizioni del programma, siano stati rispettati il codice etico aziendale e le procedure di selezione dei concorrenti.

“ENDEMOL SHINE ITALY S.p.A., produttore del Grande Fratello, prende atto con grande serietà e attenzione degli elementi emersi sui media rispetto ad alcune passate edizioni del programma.

In relazione a tali presunti fatti, si riserva ogni iniziativa nei confronti di chiunque abbia eventualmente arrecato danno alla reputazione del format e al buon nome di quanti in questi anni hanno dedicato la loro professionalità al suo grande successo.

L’azienda, a tutela della propria reputazione e della professionalità dei suoi collaboratori, nonché del programma e del relativo formato, ha avviato le verifiche interne previste con l’obiettivo di chiarire il rispetto del codice etico e delle procedure che governano le selezioni dei concorrenti.

Endemol Shine Italy non intende commentare ulteriormente nel merito le dichiarazioni dei soggetti coinvolti, nel pieno rispetto delle parti e delle autorità competenti che stanno conducendo le verifiche del caso”.

La società ha inoltre precisato di non voler rilasciare ulteriori dichiarazioni, considerato che sulla vicenda la Procura ha già avviato delle indagini.

Il silenzio di Mediaset sul caso Signorini

Diversa, al momento, la posizione di Mediaset, emittente televisiva del Grande Fratello, che non ha rilasciato alcun commento ufficiale sulla vicenda.

Nei giorni scorsi Alfonso Signorini è apparso in diverse trasmissioni televisive per la promozione del suo libro, ma dai vertici dell’azienda non è arrivata alcuna presa di distanza né dichiarazione pubblica.

Secondo fonti vicine all’ambiente televisivo, il silenzio potrebbe rappresentare una strategia attendista, in attesa di valutare gli sviluppi giudiziari e mediatici. Una scelta non casuale, anche alla luce del fatto che nei prossimi mesi dovrebbe partire una nuova edizione VIP del Grande Fratello, che vedrebbe proprio Signorini nuovamente alla conduzione.