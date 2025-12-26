La vicenda che coinvolge Alfonso Signorini continua ad allargarsi. Dopo le dichiarazioni di Fabrizio Corona davanti alla Procura di Milano, emergono nuovi nomi e nuove ipotesi di azioni legali legate al cosiddetto caso Signorini.

Fabrizio Corona: “Denunce entro 48 ore”

Ai microfoni del Tg1, Fabrizio Corona ha dichiarato che Antonio Medugno avrebbe intenzione di sporgere denuncia entro 48 ore in merito alla sua esperienza legata al Grande Fratello e ad Alfonso Signorini. Corona ha inoltre parlato dell’esistenza di un secondo ragazzo pronto a fare lo stesso, senza però rivelarne l’identità.

Un nome, però, è stato fatto nelle ultime ore da un noto quotidiano nazionale.

Il Corriere della Sera fa il nome di Gianluca Costantino

Nella serata di ieri, il giornalista Giuseppe Guastella ha scritto sul Corriere della Sera che, oltre ad Antonio Medugno (assistito dagli avvocati Cristina Morrone e Giuseppe Pipicella), anche un’altra persona starebbe valutando se procedere legalmente contro Alfonso Signorini.

“Antonio Medugno potrebbe non essere il solo ad emergere per inserirsi nella scia dell’ex re dei paparazzi. Un altro ex GF sta riflettendo se querelare Alfonso Signorini. Si tratta di Gianluca Costantino, che sostiene di aver subito le mire di Signorini, anche lui nel 2022, subito dopo l’edizione del Grande Fratello di quell’anno. Ma potrebbero presto venire allo scoperto altre presunte vittime, visto che Fabrizio Corona ha già detto di aver ricevuto più di cento segnalazioni”.

A confermare la valutazione in corso è stato anche il legale di Costantino. L’avvocato Leonardo D’Erasmo ha dichiarato al Corriere della Sera: “Con il mio cliente sto valutando cosa fare. Decideremo nei prossimi giorni”.

La versione di Gianluca Costantino: “Entrato al GF con un provino regolare”

La posizione di Gianluca Costantino appare però diversa rispetto a quella di Antonio Medugno e Davide Donadei, che avrebbero avuto contatti e conversazioni con Alfonso Signorini prima del loro ingresso nella Casa.

In un recente video pubblicato su Instagram, Costantino ha chiarito: “Sono entrato al Grande Fratello tramite un provino regolare con gli autori, fatto via Zoom. Ho conosciuto Alfonso di persona solo una volta entrato in studio, dopo la mia eliminazione”.

Resta quindi poco chiaro, allo stato attuale, su quali presupposti si baserebbe l’eventuale azione legale ipotizzata dal quotidiano.

Insulti sui social e la risposta di Costantino

Nelle ultime ore, Gianluca Costantino ha condiviso sui social alcuni messaggi offensivi ricevuti, nei quali si alludeva a presunti “compromessi” per entrare al GF. La sua risposta è stata netta: “Invidia, insicurezza e cattiveria spesso sono solo diverse forme di vuoto interiore. Quello che spinge alcune persone sui social ad accanirsi contro chi non conoscono è quasi sempre frustrazione. E adesso buona vigilia leoni da tastiera”.

Il video dell’avvocato D’Erasmo: consenso e responsabilità penale

Poco prima della pubblicazione dell’articolo sul Corriere della Sera, l’avvocato Leonardo D’Erasmo aveva diffuso un video su Instagram, dichiarando di assistere più persone coinvolte nel caso Signorini e soffermandosi sul tema del consenso.

“Il caso Signorini e Grande Fratello di questi giorni ha catalizzato l’attenzione. Io assisto diversi soggetti coinvolti in questa vicenda, vittime di un sistema che spesso fagocita chi non è in grado di reagire a pressioni e a poteri forti che possono condizionare la vita e la carriera”.

Il legale ha poi aggiunto: “È importante comprendere che un consenso estorto non è un consenso valido. Il consenso deve essere libero e attuale. Quando mancano questi presupposti, il consenso è viziato e quindi non ha valore”.

E infine un richiamo al codice penale: “L’articolo 609 bis punisce chiunque compie una violenza. Violenza non significa solo violenza fisica. Anche un bacio estorto senza consenso configura un reato. Il diritto non giudica i personaggi. Tutela le persone”.