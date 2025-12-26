Alfonso Signorini non ha ancora commentato pubblicamente e in prima persona le gravi accuse che gli sono state rivolte da Fabrizio Corona nel format Falsissimo, ma ha scelto di affidare tutto ai suoi legali. Proprio uno di loro, l’avvocato Andrea Righi, ha deciso di parlare al Corriere della Sera, rivelando lo stato d’animo del conduttore del Grande Fratello Vip e le prossime mosse.

Le parole dell’avvocato di Alfonso Signorini

Secondo quanto dichiarato dall’avvocato Andrea Righi al giornalista Giuseppe Guastella, Signorini sarebbe profondamente colpito dalla “montagna di fango” che lo ha travolto, ma allo stesso tempo determinato a difendersi: “È molto rammaricato per la montagna di fango che lo ha investito, ma è anche estremamente determinato e fiducioso di poter presto ristabilire la verità dei fatti. Verità che potrebbe emergere anche grazie a elementi nuovi e sorprendenti”.

Il legale ha inoltre lasciato intendere che Alfonso Signorini sarebbe in possesso di prove utili a smentire le accuse di Fabrizio Corona, comprese le testimonianze dei ragazzi che avrebbero contattato l’ex re dei paparazzi, che secondo Corona sarebbero oltre cento.

La sofferenza sui social e il sostegno di Valeria Marini

Oltre alle accuse mosse nel programma Falsissimo, Signorini starebbe soffrendo molto anche per l’ondata di commenti e attacchi sui social network. A raccontarlo è stata la sua storica amica Valeria Marini, che ha parlato apertamente del momento difficile vissuto dal conduttore:

“Soffre tanto, ma non deve farsi scalfire da queste cattiverie gratuite”.

Dove abbiamo visto Alfonso Signorini dopo Falsissimo

Nonostante la bufera mediatica, Alfonso Signorini non si è nascosto. Già pochi giorni dopo la pubblicazione dell’episodio di Falsissimo, martedì 16 dicembre, è apparso in televisione come ospite di Gianluigi Nuzzi a Dentro la Notizia, parlando di addobbi natalizi.

Successivamente, il conduttore è stato visto anche a Mattino 5, ospite di Federica Panicucci e Francesco Vecchi, evitando però qualsiasi riferimento diretto alle accuse di Fabrizio Corona.