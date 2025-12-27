Alessandro Basciano, tra i protagonisti più discussi del Grande Fratello Vip, torna al centro dell’attenzione mediatica, ma questa volta non per questioni giudiziarie, bensì per la sua vita sentimentale. L’ex volto del reality condotto da Alfonso Signorini ha infatti ufficializzato una nuova relazione.

Dalla storia con Sophie Codegoni alla rottura definitiva

Durante l’esperienza al Grande Fratello Vip, Alessandro Basciano aveva trovato l’amore accanto a Sophie Codegoni. La coppia aveva fatto sognare il pubblico, apparendo fin da subito molto unita e affiatata.

In breve tempo, i due avevano deciso di rendere ufficiale la loro storia con una proposta di matrimonio al Festival del Cinema di Venezia, seguita dalla nascita della loro bambina, Celine Blue. Per mesi tutto sembrava procedere nel migliore dei modi. Con il passare del tempo, però, sono emerse incomprensioni sempre più profonde che hanno portato a una rottura brusca, accompagnata da strascichi giudiziari che risultano tuttora in fase di definizione.

Un nuovo inizio per Alessandro Basciano

Dopo un periodo complesso, il dj sembra oggi aver ritrovato un equilibrio personale. Da tempo, infatti, circolavano voci su una sua presunta nuova relazione, mai confermata fino a ora. Nel giorno di Natale, Alessandro Basciano ha deciso di uscire allo scoperto, pubblicando una storia Instagram in bianco e nero in cui appare abbracciato a una ragazza. Lo scatto è stato poi ricondiviso anche da lei, confermando di fatto la relazione.

Chi è Ginevra Milia, la nuova fidanzata di Alessandro Basciano

La nuova compagna di Alessandro Basciano si chiama Ginevra Milia, e per molti fan è la copia di Sophie Codegoni. A differenza delle ex frequentazioni dell’ex vippone, non è un personaggio del mondo dello spettacolo.

Sui social conta poco più di diecimila follower e mantiene un profilo piuttosto riservato. Dal suo account Instagram emerge che vive a Milano e ama condividere foto dei suoi viaggi e delle vacanze, momenti di quotidianità e teneri scatti in compagnia del suo cagnolino.