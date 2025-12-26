Gli “amanters” sembrano fare sul serio. Mattia Scudieri e Grazia Kendi, dopo il feeling mostrato all’interno della Casa più spiata d’Italia, avrebbero deciso di proseguire la loro frequentazione anche lontano dalle telecamere.

Il feeling nato nel reality e la gelosia di Carlotta

Durante il Grande Fratello, la complicità tra Mattia Scudieri e Grazia Kendi non era passata inosservata, tanto da suscitare la gelosia dell’allora compagna di lui, Carlotta. Quest’ultima era persino entrata nella Casa per ribadire il suo amore per Mattia, ma una volta terminata l’esperienza televisiva, la relazione tra i due non ha retto e si è conclusa.

Nessun impedimento tra Mattia e Grazia

Con la fine della storia tra Mattia e Carlotta, tra Grazia e Mattia non sembravano esserci più ostacoli. Non a caso, una volta uscita dalla Casa, Grazia Kendi è stata accolta proprio da Scudieri, con cui si è scambiata un bacio intenso che ha fatto rapidamente il giro dei social.

La notte insieme e la confessione in diretta

Ma non è tutto. In una diretta social tra Simone De Bianchi e Mattia Scudieri, è stato lo stesso Mattia ad ammettere di aver passato la notte insieme a Grazia, rispondendo senza troppi giri di parole a una domanda dell’ex coinquilino.

La gelosia di Mattia e la battuta su Giulio Carotenuto

Nel corso di un’altra conversazione social che ha coinvolto Simone De Bianchi, Grazia Kendi, Domenico D’Alterio e Mattia Scudieri, è emerso anche un lato più geloso di Mattia. Quando Simone ha scherzato sul fatto che a una parte del pubblico sarebbe piaciuta una coppia Simone–Grazia, Scudieri, visibilmente infastidito, ha commentato: “Hai pure baciato Grazia prima di me!”.

Alla domanda se si sentisse un terzo incomodo, Mattia ha poi risposto con ironia: “Il terzo, ragazzi, è uno e uno solo: Giulio! (Giulio Carotenuto, ndr)”.

Le dichiarazioni di Grazia e l’ipotesi Catania

Nel clima goliardico generale, Grazia Kendi ha chiarito la sua posizione: “Mattia era fidanzato, a me è sempre piaciuto Mattia". Quando Simone le ha chiesto se il sentimento fosse ricambiato, Mattia Scudieri ha confermato di aver sempre apprezzato Grazia dal punto di vista estetico.

Infine, rispondendo a una domanda dei follower su una possibile visita a Catania, città di Mattia, Grazia ha lasciato la porta aperta con un enigmatico: “Se mi invita, forse sì”.