Massimiliano Varrese, ex concorrente tra i più discussi del Grande Fratello, è tornato a far parlare di sé. L’attore ha infatti aperto un box domande su Instagram, rispondendo senza filtri ai follower su alcuni dei temi più discussi del reality: dal caso Alfonso Signorini ai rapporti con gli ex coinquilini, fino a un sorprendente riferimento a Beatrice Luzzi.

Il rapporto teso tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi

Il legame tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi all’interno della Casa è stato, fin dall’inizio, uno dei più conflittuali. I due non hanno mai nascosto la reciproca antipatia, dando vita a scontri quotidiani e accesi battibecchi.

La tensione arrivò a livelli altissimi quando Varrese chiese apertamente la squalifica di Beatrice, mentre l’attrice, stremata, arrivò persino a valutare l’idea di abbandonare il gioco. Un rapporto mai chiarito del tutto, neppure dopo la finale.

La stoccata di Varrese ad Alfonso Signorini

Tra le risposte più forti, quella riguardante Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello. Varrese ha ricordato un episodio avvenuto a ridosso del Natale: “Vi ricordate quando era quasi Natale? Signorini entrò in Casa e fummo frizzati. Mi guardò in faccia e mi disse: ‘Dal vivo hai gli occhi inquietanti e mefistofelici’”.

Una frase che Varrese ha definito difficile da incassare, soprattutto per il contesto e il momento. Ma la replica non si fece attendere: “Lo sai perché i miei occhi sono inquietanti? Perché ti guardano dritto dentro all’anima”.

Sergio D’Ottavi, il ricordo più bello nella Casa

Decisamente diverso il tono quando Varrese ha parlato di Sergio D’Ottavi, ex fidanzato di Greta Rossetti. L’attore lo ha descritto come un vero punto di riferimento: “Sergio rappresenta il momento più divertente per me. È stato il mio sospiro di sollievo: grande rapporto, divertimento e leggerezza”.

La rivelazione su Beatrice Luzzi

A sorprendere davvero è stata però la risposta alla domanda su un possibile contatto post-reality con Beatrice Luzzi. Con un sorriso enigmatico, Varrese ha ammesso: “No, non ci siamo più sentiti dalla finale… però devo dire che mi manca un po’”.