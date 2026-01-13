Il Grande Fratello Vip partirà regolarmente a marzo, nonostante il terremoto mediatico che ha travolto Alfonso Signorini nelle ultime settimane. Secondo a quanto già anticipato da Lorenzo Pugnaloni e confermato da Fanpage.it, Mediaset sarebbe ormai a un passo dalla chiusura dell’accordo con Ilary Blasi, pronta a tornare alla conduzione del reality più longevo e discusso della televisione italiana.

Quella in corso sarebbe la settimana decisiva per la firma del contratto, un passaggio che assume un valore simbolico forte: la televisione italiana riapre una delle sue porte girevoli più celebri, con un tempismo che sa di rivincita.

Ilary Blasi e il Grande Fratello Vip: un ritorno alle origini

Ilary Blasi aveva già guidato il Grande Fratello Vip dal 2016 al 2018, periodo in cui Alfonso Signorini venne lanciato proprio come opinionista del programma. Un dettaglio che oggi assume un peso narrativo evidente.

Resta memorabile una battuta pronunciata dalla Blasi nel 2022, durante L’Isola dei Famosi, quando – presentando Vladimir Luxuria – ricordò ironicamente al pubblico il “percorso televisivo” di Signorini. Una gag ripetuta più volte, anche in presenza dello stesso Alfonso Signorini, diventata negli anni parte dell’immaginario televisivo.

Ora, a distanza di quattro anni da quel siparietto, Ilary Blasi sarebbe pronta a riprendersi il suo posto.

Il passo indietro di Alfonso Signorini dopo il caso Falsissimo

Il ritorno di Ilary Blasi sarebbe favorito, suo malgrado, dal passo indietro di Alfonso Signorini, arrivato dopo le puntate di Falsissimo e le accuse mosse da Fabrizio Corona. Una vicenda che ha portato alla autosospensione di Signorini da Mediaset, lasciando scoperta la guida del reality.

Dopo due stagioni dedicate a progetti personali come Unica, la miniserie Netflix, e una fase più complessa legata a The Couple, per la Blasi si profila dunque un ritorno centrale nel prime time Mediaset.

Casting opinionisti: Selvaggia Lucarelli resta in bilico

Se la conduzione del Grande Fratello Vip sembra avviata verso una soluzione ormai quasi scontata, resta ancora aperto il capitolo opinionisti.

Il nome di Selvaggia Lucarelli continua a circolare con insistenza. Secondo le indiscrezioni di Fanpage.it, la giornalista sarebbe stata sondata in passato per affiancare prima Simona Ventura e poi lo stesso Signorini. Lucarelli ha però smentito pubblicamente qualsiasi trattativa con Mediaset.

Nonostante ciò, le voci non si placano: dal ruolo di opinionista del reality fino all’ipotesi – ambiziosa ma non impossibile – di un talk show tutto suo, la sua presenza resta centrale nel “casting virtuale” del programma.

Mediaset non arretra: il Grande Fratello Vip non si ferma

La scelta di Mediaset di confermare la partenza del Grande Fratello Vip per marzo rappresenta un segnale chiaro: l’azienda non intende farsi condizionare dal caso Signorini né dal clamore mediatico successivo alle puntate di Falsissimo.