Ciro Solimeno è tornato a parlare pubblicamente dopo la forte polemica social esplosa in seguito alla sua confessione sul passato vissuto a Uomini e Donne con Martina De Ioannon. L’ex corteggiatore – oggi tronista – ha ammesso di aver visto e sentito Martina fuori dal programma, senza informare la redazione. Una rivelazione che ha acceso il dibattito sul web, dividendo il pubblico e attirando numerose critiche, concentrate soprattutto su di lui.

Mentre Ciro ha scelto di metterci la faccia, la De Ioannon ha preferito, almeno per ora, restare in silenzio. Ma cosa è successo davvero dopo queste dichiarazioni? Secondo quanto anticipato da Lorenzo Pugnaloni, ecco cosa è emerso nella registrazione di martedì 13 gennaio e qual è stata la decisione finale del tronista.

“Martina sta facendo prendere me**a solo a me”

A distanza di circa 24 ore dalla prima confessione, Ciro Solimeno ha spiegato di sentirsi l’unico bersaglio degli attacchi: “Ho letto sui social vari commenti dove la gente se la prende solo con me”.

Il tronista ha sottolineato come, nonostante la responsabilità fosse condivisa, solo lui abbia deciso di esporsi pubblicamente, mentre Martina non è intervenuta per chiarire la situazione: “Tra noi due sono stato l’unico a metterci la faccia. Mi aspettavo che anche Martina lo facesse”.

Secondo Ciro, l’ex fidanzata avrebbe dovuto assumersi maggiori responsabilità, soprattutto nei confronti della redazione: “Io ero un corteggiatore e ho contattato solo lei. Martina, invece, aveva vincoli diversi. Doveva portare maggiore rispetto alla redazione. Deve metterci la faccia: sta facendo prendere me solo a me**a”.

Ciro Solimeno continua il trono? La decisione dopo le polemiche

Dopo giorni di discussioni e tensioni, nella registrazione di martedì 13 gennaio, è arrivata la decisione definitiva: Ciro Solimeno continuerà il suo percorso come tronista a Uomini e Donne.

In studio, Ciro ha chiarito che la storia con Martina rappresenta ormai un capitolo chiuso e ha ribadito la volontà di proseguire la conoscenza delle sue corteggiatrici: l’obiettivo è rimettersi in gioco e lasciarsi andare a una nuova storia.

La frecciata di Raul Dumitras accende il gossip

Nel clima già teso, si è inserita anche la reazione di Raul Dumitras, altro ex di Martina De Ioannon, che sotto un video ha risposto a un commento con una frase che non è passata inosservata: “Voi oggi, io da mo che l’ho visto”.

Parole brevi ma pesanti, interpretate da molti come una conferma indiretta del fatto che determinati comportamenti della sua ex gli fossero già noti.