La confessione di Ciro Solimeno ha scosso Uomini e Donne e ha aperto scenari inaspettati sul futuro del suo trono. L’ex corteggiatore, oggi tronista, ha rivelato per la prima volta di aver visto e sentito Martina De Ioannon al di fuori del programma, quando lei sedeva sul trono. Una situazione che rappresenta una chiara violazione del regolamento e che potrebbe avere conseguenze importanti.

Le parole di Ciro Solimeno

Durante la registrazione di oggi, martedì 13 gennaio, il tronista di Torre Annunziata è tornato a parlare di quanto emerso nelle ultime ore e ha lanciato pesanti accuse alla sua ex fidanzata: “Alla luce di quello che è emerso ieri e che ho raccontato, ho letto sui social vari commenti nei quali la gente – e mi dispiace per questo – se la prende solo con me, quando invece in questa vicenda eravamo coinvolti in due. Ieri la redazione mi comunica che sono arrivate delle segnalazioni relative a questa situazione, e quindi decido di metterci la faccia, di parlare in prima persona e di spiegare quello che è successo nello scorso percorso”.

Il tronista ha poi aggiunto: “La cosa che più mi stupisce è che tra i due l’unico a metterci la faccia sono stato io, mi aspettavo che anche Martina si prendesse le sue responsabilità come ho fatto io, che ci mettesse la faccia. Questa cosa, però, non è stata fatta, e lei si è adagiata su quello che sta scrivendo la gente, che se la sta prendendo solo con me”.

Ciro difende la sua posizione

Ciro ha sottolineato la differenza tra il ruolo di corteggiatore e quello di tronista, spiegando: “Ci tengo anche a sottolineare che io, a differenza di Martina, ero un semplice corteggiatore […] Ho sicuramente mancato di rispetto alla redazione per aver violato le regole del programma, ma sono stato coerente con i miei sentimenti, perché ho contattato solo lei e non ho preso in giro altre persone”.

E ha concluso con un’accusa diretta: “Mentre chi secondo me doveva portare maggiore rispetto è il tronista, che con la redazione ha un rapporto diverso rispetto al corteggiatore, ha anche dei vincoli diversi, conosce più persone, tra cui il suo attuale fidanzato (Gianmarco Steri, ndr), quindi doveva portare rispetto anche all’altra persona. Lei si sta adagiando su questa situazione e sta facendo prendere me**a soltanto a me”.