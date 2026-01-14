Mediaset sogna Selvaggia Lucarelli. Dopo il caso Signorini-Corona – e nonostante la richiesta del Codacons di “fermare” il programma – il Grande Fratello VIP è pronto a tornare in onda. Il Biscione punterà ancora sul suo storico reality show, con Ilary Blasi pronta a tornare al timone. Il colpo di scena, però, potrebbe arrivare tra gli opinionisti, con il nome di Selvaggia Lucarelli tornato prepotentemente di moda a Cologno Monzese.

Grande Fratello VIP: il ritorno in primavera

Nonostante una parte della dirigenza di Mediaset spinga per sospendere il programma almeno per un anno, il GF VIP 2026 sembra destinato a partire regolarmente in primavera, già dal mese di marzo.

Il reality show di punta di Canale 5 cerca di riscattarsi dopo il brusco flop dello scorso anno e l’edizione “nip” condotta da Simona Ventura, che non ha brillato in termini di ascolti. La scorsa stagione è stata inoltre segnata dalla bufera che ha travolto Alfonso Signorini a causa delle pesanti accuse di Fabrizio Corona a Falsissimo.

Il Codacons aveva chiesto di cancellare il GF VIP per indagare sul “sistema” dei casting dell’ex conduttore, ma Mediaset sembra decisa a confermare il reality nel palinsesto. Il Grande Fratello VIP garantisce infatti alla rete un numero consistente di prime serate a un costo relativamente contenuto rispetto a grandi show o fiction, motivo per cui i vertici di Cologno Monzese continuano a puntare sul format.

Ilary Blasi torna al timone

Al timone del GF VIP 2026 dovrebbe tornare Ilary Blasi, già conduttrice dal 2016 al 2018, quando Alfonso Signorini era opinionista. La sua esperienza consolidata con il pubblico di Canale 5 rappresenta un elemento di continuità e affidabilità per il reality.

Selvaggia Lucarelli: il sogno di Mediaset tra gli opinionisti

Il vero colpo potrebbe arrivare tra gli opinionisti: Selvaggia Lucarelli è il nome caldo del momento.

L’offerta da parte di Mediaset era già arrivata lo scorso anno, quando Selvaggia Lucarelli fu contattata per diventare opinionista del Grande Fratello di Simona Ventura. La stessa giornalista aveva rivelato: “L’offerta è arrivata molto tardi, a ridosso dell’inizio di Ballando con le Stelle. I tempi erano sbagliati e quindi era giusto continuare a lavorare a Ballando, sarebbe stato uno sgarbo nei confronti loro”.

Ora, però, dopo aver concluso la sua avventura a Ballando con le Stelle, l’ipotesi di approdare al GF VIP 2026 sembra concreta.

Portare Selvaggia Lucarelli in studio rappresenterebbe per Mediaset un investimento importante, superiore rispetto ad altri papabili opinionisti. Tuttavia, garantirebbe hype, polemiche e visibilità senza precedenti, fondamentali per riportare il programma ai fasti del passato.