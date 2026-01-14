Novità per il sabato sera di Rai1: Milly Carlucci conferma la sua presenza al timone della prima rete pubblica anche nella prossima primavera, esattamente come Maria De Filippi lo è per Canale 5.

Stando a quanto rivelato da Hit su Affari Italiani, sabato 21 marzo, per sei settimane, Milly Carlucci guiderà un programma televisivo musicale che promette di riportare in auge il fascino del varietà italiano. Le prime indiscrezioni parlano di una formula simile a Canzonissime, il celebre show degli anni ’80 condotto da Loretta Goggi, in cui ogni puntata celebrava una casa discografica diversa e i suoi cantanti di punta.

Un ritorno al varietà musicale

In questo nuovo progetto, i protagonisti saranno i cantanti italiani contemporanei, che si esibiranno con i loro successi. La struttura del programma sembra pensata per valorizzare la musica dal vivo, creando un mix di intrattenimento e nostalgia per il pubblico di Rai1.

Incontri decisivi con la Rai

Nei prossimi giorni, il team di Milly Carlucci avrà incontri decisivi con la Rai per scegliere quale delle due opzioni proposte diventerà realtà. Al momento, l’unica certezza è la collocazione nel sabato sera, in diretta concorrenza con il serale di Amici, il talent show musicale di Maria De Filippi.