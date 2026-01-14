Anna Pettinelli, storica conduttrice radiofonica e insegnante di canto ad Amici, torna al centro delle discussioni dopo l’eliminazione di Flavia. La ragazza, già sospesa dalla maglia prima di Natale, aveva subito un duro sfogo: “Ho fatto degli errori perché siamo giovani e stiamo imparando. Ma sospendere la maglia non è una cosa che ti costruisce, anzi! Una persona ha bisogno di forza e riceve il contrario? Io non me ne vado, anzi vi canto tutte le canzoni che volete, ma io non me ne vado”.

Nonostante il gesto di clemenza della Pettinelli, che le aveva restituito il banco, la sua performance in puntata ha portato alla decisione finale di eliminare la giovane allieva: “Io noto sempre gli stessi problemi… Sembri sempre vuota e per essere molto onesta e sincera, siccome il mio pensiero oggi è quello di non portarti al serale, io non credo di poterti dare la maglia ancora”.

Le reazioni dei colleghi

La decisione ha scatenato discussioni tra i professori. Rudy Zerbi ha espresso il suo disappunto: secondo lui, Anna Pettinelli non avrebbe dovuto restituire il banco se poi l’eliminazione era già decisa.

Al contrario, Lorella Cuccarini è intervenuta per difendere la collega: “A un certo punto un professore si deve arrendere, sai cantare ma sei trasparente”.

Flavia, visibilmente delusa, ha dichiarato di non sentirsi pronta a meritare l’eliminazione, alimentando ulteriormente le polemiche tra fan e social.

Insulti e minacce sui social

Le reazioni sui social non si sono fatte attendere. Alcuni utenti hanno espresso commenti estremamente violenti contro Anna Pettinelli, tra cui uno che recitava: “Ma sta putt*na quando muore”.

La Pettinelli ha deciso di non cancellare il messaggio, mostrando il commento in una serie di storie su Instagram: “Lo lascio lì in bella vista per ricordarmi che esiste gente così. Ah, a proposito, ce la metterò tutta per non accontentarla!”.

Successivamente ha condiviso un altro commento simile: “La più infame nel mondo come la Pettinelli, deve solo morire soffrendo, ok?”.