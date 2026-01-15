L’ex Bonus di Avanti un altro ed ex naufrago de L’Isola dei Famosi, Luca Vetrone, ha raccontato per la prima volta il dramma personale che sta vivendo da circa tre anni: è vittima di stalking da parte di una donna che si sarebbe finta una manager televisiva.

In una lunga intervista rilasciata a Nuovo Tv, il modello e personaggio televisivo ha spiegato come questa vicenda abbia avuto gravi ripercussioni sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

La falsa manager e il provino per L’Isola dei Famosi

Secondo il racconto di Luca Vetrone, tutto sarebbe iniziato con un messaggio sui social network. La donna si sarebbe presentata come una professionista del settore televisivo, promettendo di supportarlo nel suo percorso lavorativo.

“Dopo uno scambio di messaggi mi ha fissato un appuntamento per fare il provino de L’Isola dei Famosi. All’inizio sembrava una persona normale, poi la situazione è degenerata”.

Telefonate notturne e contatti con familiari e amici

Oggi la situazione sarebbe diventata insostenibile. La presunta stalker continuerebbe a telefonargli a tutte le ore, anche nel cuore della notte, e a contattare le persone a lui più vicine, compresa la madre.

“Chiama e scrive a tutti quelli che mi ruotano attorno, presentandosi come la mia manager”.

A subire le conseguenze anche la fidanzata Anastasia Orru, con la quale Luca Vetrone è legato da circa un anno.

Messaggi anche alla fidanzata Anastasia Orru

La donna avrebbe contattato direttamente anche Anastasia Orru, cercando di mettere in cattiva luce il modello.

“Anche la mia fidanzata riceve messaggi da questa persona che tenta di screditarmi”.

Nonostante la denuncia già presentata, la situazione non si sarebbe risolta: “L’ho denunciata, ma non demorde”.

Le chat choc: “Sesso in cambio di lavoro”

Durante l’intervista, Luca Vetrone ha raccontato di aver consegnato agli inquirenti anche messaggi espliciti ricevuti dalla donna. “Mi ha chiesto se fossi disponibile sessualmente in cambio di lavori”.

Lo sfogo: “Ricatto e violenza psicologica”

Visibilmente provato, Luca Vetrone ha spiegato perché ha deciso di rendere pubblica la vicenda solo ora: “Ne parlo per la prima volta perché non ne posso più. Spero che questo incubo finisca presto. Sono stanco di subire ricatto, manipolazione e violenza psicologica”.