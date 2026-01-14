Sono ore di forte apprensione per Helena Prestes, ex concorrente del Grande Fratello. La modella brasiliana ha pubblicato un appello urgente sui social dopo aver scoperto che da diverse ore non si hanno notizie del padre.

La caduta davanti alla macelleria a São Carlos

Secondo quanto riportato dal Jornal Butantã, il padre di Helena Prestes sarebbe caduto davanti a una macelleria a São Carlos, comune nello Stato di San Paolo, in Brasile. Da quel momento, però, la famiglia non è più riuscita a rintracciarlo.

Le informazioni disponibili indicano che l’uomo è stato soccorso e trasferito in una struttura sanitaria, ma al momento non è stato reso noto l’ospedale o il pronto soccorso in cui si trova. La situazione si complica ulteriormente perché, con ogni probabilità, era privo di documenti al momento del ricovero.

L’appello di Helena Prestes su Instagram

La vicenda è stata resa pubblica dalla stessa modella brasiliana, che ha condiviso un messaggio su Instagram: “Buongiorno a tutti, ho bisogno di aiuto urgente. Il signore nella foto è mio padre. Uno dei miei cugini ha visto questa notizia ieri sera, ma finora la famiglia non è ancora riuscita a trovarlo. Sappiamo solo che è stato soccorso e portato in un centro di assistenza, ma non è stato comunicato in quale ospedale o pronto soccorso. Probabilmente era senza documenti”.

Nel post, l’ex gieffina ha chiesto la collaborazione dei fan e di chiunque possa avere informazioni utili: “Se qualcuno sa dove si trova o ha qualche informazione, è pregato di contattarmi direttamente via e-mail. Se possibile, lasciate anche un numero di telefono, così potrò ricontattarvi rapidamente. Ringrazio di cuore tutti coloro che potranno aiutarmi”.