La storia d’amore tra Anita Mazzotta e Jonas Pepe continua a far sognare i fan. La coppia, nata durante l’ultima edizione del Grande Fratello, ha recentemente festeggiato un momento speciale che ha rafforzato il loro legame.

Ieri, in occasione del compleanno della piercer, il fidanzato le ha regalato un braccialetto con la scritta “Autocostruzione”, accompagnato da un biglietto ricco di dolci parole: “Non per entrare a gamba tesa o per stravolgere ciò che è stato, soltanto per ricordarti come ti vedo dal giorno in cui ti ho conosciuta. La donna forte che sei. Buon compleanno amore mio. P. s.: credo che abbiano inciso la parola un po’ storta, ma meglio così: l’autocostruzione non è mai perfetta”.

Dopo un periodo difficile segnato dalla perdita della mamma, Anita aveva deciso di prendersi del tempo prima di lasciarsi andare. Ma l’amore ha prevalso: oggi Anita e Jonas sono inseparabili e più felici che mai, lontani dalle telecamere.

Jonas Pepe svela un dettaglio che fa impazzire i fan

Negli ultimi giorni, la coppia è stata protagonista di alcune dirette sui social, durante le quali hanno raccontato nuovi aneddoti sulla loro relazione.

Jonas ha confessato: “Abbiamo iniziato a chiamarci amore. All’inizio è stato strano”. Il loro rapporto, nato sotto i riflettori, è cresciuto ulteriormente fuori dalla Casa del Grande Fratello, lontano dai media. Jonas ha anche raccontato che Anita Mazzotta ha conosciuto i suoi amici, rafforzando il legame grazie a maggiore intimità e normalità.

La scelta di proteggere la relazione dai social

Nonostante la popolarità, Jonas Pepe ha spiegato la volontà della coppia di non trasformare i propri profili in canali dedicati esclusivamente alla loro vita sentimentale: “Il programma è finito. Abbiamo aspettato tre mesi per viverci davvero. Condivideremo viaggi ed esperienze, ma non tutto. Se un giorno torneremo al Grande Fratello, allora ci rivedrete h24”.

Anita Mazzotta: “È un sentimento fortissimo”

Anche Anita ha condiviso le proprie emozioni riguardo al rapporto con Jonas: “Quando mi ha chiamata amore gli ho detto: ‘Sei impazzito?’”. Oggi, però, definisce il sentimento che prova come vero e autentico, qualcosa che non aveva mai sperimentato prima. La paura iniziale era dovuta proprio all’intensità di questo legame.