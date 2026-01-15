Lucia Ilardo è stata una delle protagoniste più discusse dell’ultima edizione di Temptation Island, e il suo rapporto con Rosario Guglielmi ha fatto molto parlare, dividendo il pubblico. Oggi le strade dei due si sono definitivamente separate: mentre Rosario sembra aver iniziato una nuova frequentazione, Lucia ha deciso di concentrarsi su se stessa, in attesa della sua anima gemella.

Un nuovo inizio a Milano

Intervistata da Lorenzo Pugnaloni, Lucia Ilardo ha raccontato i cambiamenti degli ultimi mesi: "Mi sono trasferita a Milano, ma da sola. Per me è stato un capitolo nuovo, a partire dagli ultimi mesi del 2025 che sono stati un periodo di transizione, mentre adesso arrivo centrata".

Lucia ha parlato anche delle difficoltà legate alla percezione del pubblico: "Sono uscita da Temptation come la cattiva della coppia, quella che ha sbagliato, quindi con il pregiudizio di quello che potevano pensare di me ho fatto fatica ad espormi. Anche quando ho detto che stavo cercando di recuperare un rapporto con Rosario non è stato visto di buon occhio. Mi sono trascinata questo peso del pregiudizio anche sui social e all’inizio è stato difficile comunicare anche con i miei followers".

Il rapporto con Rosario Guglielmi

Riguardo alla relazione con Rosario Guglielmi, Lucia ha spiegato: "Non mi sono pentita di nulla, di essermi vissuta un’estate dove sono stata anche seguita, paparazzata con altre persone perché in quel momento mi faceva stare bene e non mi sono pentita neanche di aver ricercato Rosario, perché avevo la voglia. Anche da parte sua c’era stata un’apertura. Quando mi sono fatta male al braccio ad ottobre lui era in ospedale con me".

La Ilardo ha poi raccontato come ha vissuto le parole di Rosario a Verissimo: "Quando ha detto che non mi sentiva più, non sapeva cosa stessi facendo, in realtà la sera prima era a casa mia che mi aveva riaccompagnato dopo l’ospedale. Ci sono rimasta malissimo, me lo sono spiegata come di una persona che non era più fiera di me, e lì mi sono detta che io non dovevo perdere la stima nei miei confronti".

Riguardo alla nuova frequentazione del suo ex: "Sarei ipocrita se dicessi che non mi ha fatto effetto vedere le foto di Rosario con un’altra donna. Non ci sono rimasta male, ero stranita, ma sono riuscita a dire a cuore sincero che gli auguro il meglio. A prescindere da tutto, mi sono resa conto che gli voglio bene e gli auguro il meglio".

Uomini e Donne: il possibile trono

Lucia Ilardo non esclude la possibilità di approdare sul trono di Uomini e Donne: "Io sono single, vivo con l’amore negli occhi, mi emoziono per delle canzoni, mi sento quasi innamorata, forse della vita. Se ci fosse la possibilità di avere il trono, perché no? Però sono aperta anche a nuove conoscenze al di fuori del programma".

Riguardo agli attuali tronisti, tra cui Flavio Ubirti e Ciro Solimeno: "Flavio l’ho vissuto nel villaggio ed è stato esattamente quello che avete visto, un ragazzo educato, introverso, ironico. Io sono per altri caratteri, più come Ciro? Non ci siamo mai sentiti, ma ho apprezzato la sua presenza sul trono".

I nuovi progetti: il mondo radiofonico

Infine, Lucia ha parlato dei suoi progetti futuri: "Adesso mi sto dedicando a un nuovo percorso radiofonico, che mi ha permesso di conoscere nuove persone. Quando mi sono iscritta avevo paura perché in gruppo c’era un volto noto molto chiacchierato, ma per fortuna è andato tutto bene".