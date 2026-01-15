La vicenda che vede protagonisti Martina De Ioannon, Ciro Solimeno e Gianmarco Steri continua ad animare il gossip, con sviluppi sempre nuovi e inaspettati.

Nel corso delle ultime registrazioni di Uomini e Donne, è stato mandato in onda un filmato in cui Ciro Solimeno ha ammesso che ci sono stati alcuni incontri segreti tra lui e l’ex tronista sul finire del trono. Secondo il napoletano, questo sarebbe stato il vero motivo per cui Martina De Ioannon avrebbe scelto il corteggiatore in fretta e furia.

Nuovo attacco social da parte di Ciro Solimeno

In seguito, è stato pubblicato un nuovo video sui social in cui il nuovo tronista attacca l’ex fidanzata. Le accuse rivolte a Martina riguardano il fatto che, in questa vicenda, secondo lui non si sarebbe esposta, lasciandolo da solo a subire critiche e insulti da parte del pubblico.

L’intervento di Gianluca Costantino

Ad intervenire sulla vicenda è stato anche un ex corteggiatore di Uomini e Donne, nonché ex concorrente del Grande Fratello Vip, Gianluca Costantino.

Gianluca, noto per aver corteggiato la tronista Francesca Sorrentino, ha voluto esprimere il suo punto di vista con un post sui social: “Meno male che alla fine ero io quello finto… Rimando della mia filosofia ‘il più pulito ha la rogna’. Sono sempre più grato ai valori che mi sono stati dati… Sempre a testa alta!”.