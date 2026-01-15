Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Omer Elomari e Rasha Younes. Dopo l’ultima edizione del Grande Fratello, la coppia appare oggi più innamorata che mai, e si è raccontata in un’intervista rilasciata a Eva3000.

Una coppia innamorata e complici

«Noi in crisi? Ma che domande! Come ci vedete insieme, così uniti? Posso garantirvi che tra noi l’amore c’è, ed è grande e vero», racconta Omer. Al suo fianco, Rasha Younes completa il pensiero con dolcezza: «Siamo molto felici e complici insieme, stiamo costruendo cose belle…».

Il percorso dei due non è stato semplice. Durante la semifinale, infatti, i fan hanno assistito a una lite furiosa tra Omer e Rasha, culminata con parole dure e incomprensioni.

Amore vero a telecamere spente

Nonostante i momenti difficili, l’amore ha avuto la meglio. Nell’ultima settimana prima della finale, Rasha aveva sorpreso Omer con un aereo e un messaggio d’amore, emozionando il pubblico. Oggi, lontani dalle telecamere e dalle dinamiche del gioco, i due appaiono sereni e rilassati, vivendo la loro storia senza pressioni esterne.

Il benestare delle famiglie

Anche le famiglie dei due ragazzi hanno già dato il loro consenso. «Omer per mia mamma è ormai come il quarto figlio. Si fanno lunghissime videochiamate, si adorano!», racconta Rasha.

E Omer conferma: «Anche la mia famiglia ha conosciuto Rasha, le presentazioni ufficiali sono già state fatte».

Progetti futuri e vita insieme

Sulla possibilità di andare a convivere, i due restano cauti. «Uhhh, vuoi sapere un po’ troppe cose! Per ora restiamo sul vago, ma una cosa è certa: il nostro amore viene prima di tutto», scherza Rasha.