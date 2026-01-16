Non c’è alcuna trattativa in corso tra Rita De Crescenzo e il Grande Fratello Vip, l’edizione del reality prevista per marzo che potrebbe segnare il ritorno alla conduzione di Ilary Blasi.

Stando a quanto rivelato da Fanpage, secondo fonti vicine alla tiktoker napoletana, il programma non avrebbe avanzato alcuna richiesta formale e non sarebbero mai stati sostenuti provini da parte dell’influencer. Le probabilità che Rita De Crescenzo possa varcare la celebre porta rossa del reality sarebbero, al momento, pari a zero.

A pesare sulla situazione sarebbero diverse criticità editoriali e produttive. Mediaset ed Endemol Shine Italy, casa di produzione del programma, non avrebbero nemmeno avviato la trattativa preliminare necessaria per valutare un suo eventuale ingresso nel cast.

Rita De Crescenzo in tv nazionale: l’esordio con Belve

La televisione nazionale si è aperta solo recentemente alla possibilità di ospitare Rita De Crescenzo, diventata popolare grazie ai suoi contenuti virali su TikTok.

A sdoganare il suo arrivo in prima serata, all’interno di un format consolidato del servizio pubblico, è stata Francesca Fagnani, che l’ha voluta come ospite nell’ultima edizione di Belve, in onda su Rai 2.

Di fronte alle polemiche che avevano accompagnato la scelta, Fagnani aveva spiegato di aver intravisto, dietro il personaggio social, una storia personale degna di essere raccontata. Una decisione che si è rivelata vincente: l’intervista è stata tra le più discusse e commentate sui social, generando un forte dibattito online.

Grande Fratello Vip: il progetto resta un cantiere aperto

Il futuro del Grande Fratello Vip resta, al momento, incerto. Dopo la decisione di Alfonso Signorini di autosospendersi da Mediaset, in attesa che venga chiarita la sua posizione, il reality si trova in una fase di riorganizzazione.

La sospensione del conduttore è legata alla querela presentata da Antonio Medugno con accuse di violenza sessuale ed estorsione. In questo contesto delicato, Fanpage ha appreso che la rete avrebbe avviato una trattativa con Ilary Blasi per riportarla alla guida del programma.

Mediaset punta a confermare la messa in onda

Al momento non esistono conferme ufficiali, ma Mediaset sembrerebbe determinata a mandare in onda l’edizione Vip nei tempi previsti, cercando di limitare l’impatto mediatico e organizzativo della vicenda che ha coinvolto il conduttore uscente.

In questo scenario, l’ipotesi Rita De Crescenzo non risulta, allo stato attuale, una priorità né una possibilità concreta per il reality.