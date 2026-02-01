A un mese dalla pubblicazione, i primi due episodi di Falsissimo – Il Prezzo del Successo avevano raggiunto quasi 12 milioni di visualizzazioni, confermandosi come uno dei contenuti più discussi del web italiano. Ma il successo si è scontrato con la giustizia: la scorsa settimana il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso d’urgenza presentato dai legali di Alfonso Signorini, ordinando la cancellazione di tutto il materiale e l’inibizione alla pubblicazione di una terza puntata dedicata al conduttore.

Il ricorso di Alfonso Signorini e lo stop giudiziario

La decisione del tribunale ha segnato una battuta d’arresto per Fabrizio Corona, che nel frattempo aveva già messo mano al terzo capitolo de Il Prezzo del Potere, eliminando ogni riferimento a Signorini. Al suo posto, l’ex re dei paparazzi ha puntato il dito contro altri volti Mediaset, senza presentare prove concrete ma basandosi su illazioni e accuse.

Tra i nomi finiti nel mirino c’è anche Gerry Scotti, che ha prontamente smentito tutto in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera.

Mediaset fa oscurare l’episodio su YouTube

La puntata di Falsissimo incentrata su Gerry Scotti e altri personaggi di Canale 5 è stata successivamente rimossa da YouTube in seguito a una diffida per violazione di copyright presentata da Mediaset.

Corona non ha tardato a reagire, affidando a Instagram un messaggio sibillino: “Mi hanno oscurato l’episodio 21 di Falsissimo, e ora…”.

L’annuncio in discoteca: “Ripubblico tutto, gratis”

Ospite del Cometa Dance Hall di Alessandria, Fabrizio Corona - come riportato da Biccy - ha colto l’occasione per parlare direttamente al pubblico. Dalla consolle, ha annunciato che ripubblicherà la ventunesima puntata di Falsissimo, quella rimossa per copyright, e che aggiungerà venti minuti di contenuti inediti.

“Avete visto che è successo con Mediaset? Mi hanno buttato giù la puntata. Lunedì la rimetto, tutta gratis e aggiungo venti minuti terrificanti”, ha dichiarato.

Gratis anche la puntata riservata agli abbonati

Non solo. Corona ha promesso di rendere accessibile a tutti anche la puntata di Falsissimo inizialmente riservata agli abbonati, quella in cui era intervenuto Claudio Lippi collegato da un reparto di terapia intensiva.

Nuovi attacchi a Signorini

Nel suo intervento, l’ex paparazzo ha rilanciato ulteriormente, annunciando nuovi contenuti e nuovi bersagli: “Mi hanno cancellato l’ultimo episodio, ma non è che sto fermo. Lunedì prossimo ripubblico anche la parte in abbonamento e sarà gratis. Aggiungo venti minuti di puntata dove ci saranno altre cose su varie persone, anche una cosa su Signorini e Medugno”.