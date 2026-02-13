Dal banco di Amici al palco di Affari Tuoi, Martina Miliddi oggi è uno dei volti più riconoscibili della prima serata di Rai 1 accanto a Stefano De Martino. In un’intervista rilasciata a Fanpage.it, la ballerina sarda ripercorre le difficoltà dopo il talent di Maria De Filippi, il dolore per la perdita del padre e la chiamata improvvisa che le ha cambiato la vita, arrivata mentre si trovava alle Seychelles. Tra critiche, rivincite e il mito di Raffaella Carrà, ecco chi è davvero la ragazza del “pacco Ballerina”.

“Prima di Amici vivevo solo per la danza”

«Vivevo nel mio paese in Sardegna e la televisione non rientrava nei miei pensieri. La mia quotidianità era scandita dalle lezioni, danzavo praticamente ogni ora del giorno».

La svolta arriva con la decisione di partecipare ad Amici: «Quel passo fu accompagnato da tanta incertezza e dalla paura tipica dei vent’anni, ma oggi ringrazio me stessa per aver avuto il coraggio di farlo».

Le critiche ad Amici e lo stallo dopo il talent: “Non avevo credibilità”

Durante il percorso nel talent di Maria De Filippi, Martina è stata spesso criticata dalla maestra Celentano. Oggi guarda a quel periodo con maturità: «Non ho rimpianti. Quella dinamica mi è servita a crescere. Ripensando alla me di quegli anni mi do una grossa pacca sulla spalla».

Dopo la fine del programma, però, è arrivato un momento difficile: «Ho passato circa un anno senza lavorare nel settore della danza. Dovevo far capire che c’era un posto anche per me in questo ambiente, perché inizialmente era come se non avessi credibilità. Ho dovuto rimboccarmi le maniche e quasi ricominciare da capo».

E aggiunge: «In quel periodo ho capito che non c’era fretta: anche se gli altri andavano a duemila, io non dovevo correre per forza».

Il rapporto con Aka7even: “Oggi abbiamo vite diverse”

Durante il talent aveva avuto una relazione con Aka7even. Oggi i rapporti sono sereni ma distanti: «Non siamo in contatto perché abbiamo vite e carriere diverse. Quando ci incrociamo per lavoro ci salutiamo e ci raccontiamo un po’ come va. Siamo in buoni rapporti, ma è giusto così».

Il dolore per la perdita del padre: “La danza è stata la mia cura”

Uno dei capitoli più delicati della sua vita è la morte del padre: «È una ferita che porto ancora dentro. Ne ho sofferto tanto e ne soffro ancora oggi».

E confida: «A 26 anni quasi vorrei dire a quella bambina che non è colpa sua e che sarebbe andato tutto bene, che ce l’avrebbe fatta lo stesso».

L’esperienza con Checco Zalone: “Forse questo mondo mi piace”

Martina è apparsa anche nel finale di “Buen Camino” di Checco Zalone: «È stata un’esperienza bellissima e completamente diversa da quello che faccio ogni giorno. Mi ha messo tanta adrenalina, al punto da farmi dire: forse questo mondo mi piace».

Sulla recitazione, però, resta prudente: «Vivo molto per il qui e ora, preferisco non fare piani per il futuro».

La chiamata di Stefano De Martino per Affari Tuoi: “Ero alle Seychelles”

L’approdo ad Affari Tuoi è stato improvviso: «Stefano mi ha chiamata personalmente mentre mi trovavo alle Seychelles. Mi ha chiesto: ‘Sei disponibile domani?’».

Martina prende un volo e in due giorni è già in studio: «Non ho fatto nessun provino, lui mi conosceva già artisticamente».

Sulla sintonia con De Martino dice: «È un vero gentiluomo, una persona per bene che mi ha messo subito a mio agio. Ha tutta la mia stima professionale».

La battuta sul “pacco bollente”: “L’ho presa con una risata”

Durante una puntata, una battuta sul “pacco Ballerina” ha acceso polemiche. De Martino si è scusato con lei: «Stefano mi ha chiesto scusa perché sapeva che era un commento un po’ frivolo. È stato un gesto che ho apprezzato molto. Io l’avevo presa con una risata».

Le critiche e gli stereotipi: “Non sono lì come donna oggetto”

A chi la considera fuori contesto in un programma per famiglie, risponde con decisione: «Ci sarà sempre chi guarda solo la parte negativa e parla della donna messa lì come oggetto. Ma queste critiche non mi riguardano. Sono lì per mostrare la mia arte».

E sull’ipotesi di parlare di più in trasmissione chiarisce: «Sono una ballerina. Il pacco Ballerina è stato introdotto per permettermi di danzare. Non serve che io abbia sempre il microfono in mano».

Il confronto con Samira Lui: “Sono solo all’inizio”

Sui social il paragone con Samira Lui è frequente: «Mi fa molto piacere il confronto con lei. Ha già fatto tante cose in TV, molte più di me. Io sono solo all’inizio della mia carriera e sono già felice di questo riscontro».

L’amore con Simone Milani: “Viviamo tutto insieme”

Martina è fidanzata con Simone Milani, in arte Spillo, coreografo anche ad Affari Tuoi: «Abbiamo un equilibrio super. Viviamo a Roma insieme e spesso condividiamo la stessa giornata di lavoro. È meraviglioso avere accanto qualcuno che ti conosce così bene».

Il modello in TV: “Raffaella Carrà è un’icona assoluta”

Quando si parla di ispirazioni, Martina non ha dubbi: «Raffaella Carrà è stata un’istituzione, un’icona assoluta».

Il caschetto? «Sì, credo sia proprio lei il mio modello» (ride).

Il futuro: “Mi godo quello che ho ora”

Sui progetti futuri preferisce non sbilanciarsi: «Sono piena di ambizioni e obiettivi, ma mi godo il momento a 360 gradi. Attualmente non potrei chiedere più di così».