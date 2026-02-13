Il Festival di Sanremo 2026 entra sempre più nel vivo. Il countdown è ufficialmente iniziato: la kermesse andrà in onda su Rai Uno a partire dal 24 febbraio, con la conduzione di Carlo Conti, pronto a guidare cinque serate ricche di musica, spettacolo e grandi ospiti.

Sanremo 2026: i co-conduttori al fianco di Carlo Conti

Negli ultimi giorni, il presentatore e direttore artistico ha iniziato a svelare i primi nomi delle personalità che saliranno sul palco del Teatro Ariston insieme a lui e a Laura Pausini.

Il parterre dei co-conduttori promette varietà e spettacolo. Tra i protagonisti annunciati ci saranno:

Achille Lauro

Lillo Petrolo

Pilar Fogliati

Nino Frassica

Irina Shayk

Can Yaman

Ospiti speciali: attesa per la terza serata

Se sui co-conduttori il quadro è ormai definito, maggiore riserbo resta sugli ospiti musicali. Tuttavia, alcune indiscrezioni sono già state confermate.

Durante la terza serata salirà sul palco Eros Ramazzotti, che proporrà al pubblico alcuni dei suoi più grandi successi. Un ritorno molto atteso che promette emozioni e nostalgia, soprattutto nella cornice suggestiva dell’Ariston.

Duetto in anteprima mondiale: Alicia Keys canta “L’Aurora”

Ma il vero colpo di scena riguarda la presenza di una star internazionale: Alicia Keys. La cantante e musicista statunitense si esibirà per la prima volta al Festival di Sanremo in un’anteprima mondiale insieme a Eros Ramazzotti. I due artisti hanno realizzato una nuova versione del celebre brano “L’Aurora”, proposta in una duplice veste, in italiano e in spagnolo.