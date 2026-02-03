Quella di ieri è stata una giornata speciale per Antonella Fiordelisi, modella, influencer e volto televisivo. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha celebrato il suo primo anniversario d’amore accanto a Giulio Fratini, condividendo sui social un messaggio pieno di gioia: "Record per me, 365" accompagnato dall’emoji della risata. Il post ha immediatamente raccolto il pieno di cuori e commenti da parte dei fan.

Cena romantica per il primo anniversario

Per festeggiare il loro primo anno insieme, Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini hanno scelto una serata semplice ma speciale: una cena romantica in un piccolo ristorante di Milano.

Tra sorrisi e complicità, Giulio ha scherzato nelle storie di Instagram: "Un anno a tavola". Le immagini mostrano i due innamorati mentre gustano due pizze ricche di fiocchi di ’nduja. Antonella ha commentato con entusiasmo: "Diavola gialla nel posto preferito, stiamo ancora festeggiando".

L’inizio della storia d’amore

La scintilla tra Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini è stata immediata. Come ha spiegato la stessa influencer: "All’inizio l’aspetto estetico è stato fondamentale. Io piacevo a lui, e anche lui mi piaceva perché era un bel ragazzo, però finiva là".

Con il tempo, però, il rapporto ha preso profondità: "Passando del tempo insieme ci siamo conosciuti meglio, ho visto che non è solo bello, ma anche intelligente e un bravo ragazzo. A un certo punto è stato ovvio chiedergli: 'Vabbè, ma adesso chi siamo io e te? Cosa facciamo?'".

L’ufficializzazione della relazione sui social è arrivata a marzo 2025.

Tra impegni di lavoro e amore a distanza

Nonostante il presente felice, Antonella e Giulio devono fare i conti con gli impegni lavorativi che li dividono tra Roma, Milano e Firenze. "Lui ha delle attività a Firenze e prima ero io, se libera, che lo raggiungevo già il giovedì o il venerdì. Adesso ci vediamo solo di sabato e domenica," raccontava Fiordelisi a Novella 2000.

Per ora, niente convivenza né pensieri sui figli: "Non ne parliamo e nemmeno ci pensiamo. Non mi sento ancora pronta io".