Il Festival di Sanremo 2026 si è concluso da pochi giorni con la vittoria del cantautore Sal Da Vinci, che ha conquistato il pubblico con la sua canzone e la sua lunga carriera costruita con fatica e dedizione. Molti spettatori hanno espresso entusiasmo per il successo dell’artista partenopeo, apprezzando la sua genuinità e il percorso artistico fatto di anni di gavetta.

Tuttavia, non tutti hanno condiviso questo entusiasmo. Diverse personalità del mondo dello spettacolo e dei social hanno manifestato la loro disapprovazione, dando vita a dibattiti accesi tra i fan del Festival.

Christian Gallella critica la vittoria di Sal Da Vinci

Tra i più critici c’è Christian Gallella, ex tronista di Uomini e Donne. Dopo la proclamazione del vincitore di Sanremo, Gallella ha espresso il suo dissenso tramite una storia sui social: “Ma chi c***o ha vinto? Dai non giochiamo!”.

Le sue dichiarazioni hanno scatenato una valanga di critiche, spingendo l’ex tronista a pubblicare un ulteriore messaggio in difesa della propria opinione: “L’ondata d’odio che mi è arrivata (che non mi tocca minimamente), per aver espresso un’opinione sulla canzone che ha vinto Sanremo, mi fa capire che questo è un paese socialmente fallito”.

Anche Edoardo Donnamaria si schiera contro la vittoria

Non è stato solo Christian Gallella a criticare il trionfo di Sal Da Vinci. Anche Edoardo Donnamaria, volto di Forum ed ex concorrente dell’edizione 2022/2023 del Grande Fratello Vip (durante la quale è stato squalificato), ha espresso la sua disapprovazione senza mezzi termini.

L’ex gieffino ha pubblicato una foto di Da Vinci con il trofeo di Sanremo, accompagnata dal commento: “Ci meritiamo Giorgia Meloni”.

Anche in questo caso, gli utenti non hanno risparmiato le critiche. Alcuni hanno chiesto: “La vera domanda è chi è Edoardo Donnamaria?”, mentre altri hanno commentato: “Da ieri sera sto leggendo post così carichi di uno squallido qualunquismo e luoghi comuni che nauseano”.