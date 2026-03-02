A cura della Redazione

Altro che gara canora: il vero spettacolo del Festival di Sanremo 2026 si è consumato lontano dalle telecamere. Mentre sul palco dell’Ariston tutto scorreva in modo impeccabile e rigoroso, nel backstage si susseguivano imprevisti, frecciatine e piccoli momenti di tensione che hanno infiammato il DietroFestival e i social.

Tra battute taglienti, problemi tecnici e cambi di scaletta all’ultimo minuto, ecco cosa è successo davvero dietro le quinte.

Fedez lancia una frecciatina ai finalisti del 2025?

A far discutere è stato soprattutto Fedez, che durante il DietroFestival ha commentato con ironia il clima tra i big in gara. Il rapper milanese, rivolgendosi ai cinque finalisti di quest’anno, ha dichiarato: “Questi finalisti sono molto più simpatici di quelli dell’anno scorso! Ora c’è più coesione, l’anno scorso ognuno si faceva gli affari propri”.

Effettivamente, durante la lettura della classifica finale annunciata da Carlo Conti e Laura Pausini, i dieci finalisti hanno seguito il momento fianco a fianco, mostrando grande complicità. In particolare, Serena Brancale e Arisa hanno anche abbracciato Fedez in diretta.

Belen Rodriguez e il cameo in “Ossessione”: cosa è successo davvero

Uno dei momenti più chiacchierati della terza serata è stato il cameo di Belen Rodriguez nel brano Ossessione di Samurai Jay. La showgirl è apparsa sulle scale dell’Ariston per pronunciare in playback la frase: “Amore, stiamo correndo un po’ troppo, facciamolo lento”. Tuttavia qualcosa è andato storto: ingresso in ritardo e labiale fuori sincrono, e sui social gli utenti non hanno risparmiato critiche.

Grazie al DietroFestival è emersa la ricostruzione dei fatti. Poco prima di entrare in scena, Belen avrebbe chiesto ai tecnici se i ledwall si sarebbero aperti al momento giusto. Ne sarebbe nata una breve confusione organizzativa, con un tecnico che avrebbe dato il via all’ingresso con qualche istante di ritardo.

Una volta rientrata dietro le quinte, la Rodriguez si sarebbe lamentata: “Non sentivo nulla”. Dallo staff sarebbe arrivata una risposta rassicurante legata alla mancata scelta di utilizzare gli in-ear monitor.

Bambole di Pezza, abito calpestato e cambio scaletta improvviso

Tensione anche per le Bambole di Pezza. Nel backstage, Martina Cleo Ungarelli ha avuto un piccolo incidente: qualcuno avrebbe calpestato lo strascico del suo abito poco prima dell’ingresso in scena.

“Aiuto! Me l’hanno pestato tutto. Un po’ di attenzione”, avrebbe esclamato visibilmente infastidita.

Ma non è finita qui. Pochi minuti dopo, la band sarebbe stata fermata da un addetto alla produzione: “Ragazze mi spiace, ma c’è stato un cambiamento nella scaletta. Dovete scendere, adesso c’è prima Chiello”.

La decisione avrebbe generato malumore anche tra i collaboratori del gruppo, con la richiesta di chiarimenti su chi avesse deciso la modifica dell’ordine di uscita.