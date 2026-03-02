A cura della Redazione

Durante la finale del Festival di Sanremo, andata in scena sul palco del Teatro Ariston, Michele Bravi ha lanciato una vera e propria bomba ai microfoni di Rai Radio 2, lasciando intendere che dietro le quinte non regnerebbe affatto l’armonia raccontata in diretta.

Dopo l’esibizione, il cantante ha raggiunto Ema Stokholma e Gino Castaldo per una breve intervista. Ed è proprio durante questo collegamento che sono arrivate dichiarazioni destinate a far discutere.

“Altro che clima sereno”: la rivelazione di Michele Bravi

Rivolgendosi all’artista, Gino Castaldo ha sottolineato come dall’esterno sembri esserci grande sintonia tra i cantanti in gara: “Quello che noi abbiamo percepito da quello che ci raccontate è che quest’anno tra di voi c’è proprio un bel clima”.

La replica di Michele Bravi è stata immediata e spiazzante: “Falsi, ma è falso, mai vero. Io non dirò altro, ma lì dietro succedono tante cose. Voi dovreste fare questo programma nei camerini. Dovreste venire dietro le quinte, ma con le telecamere nascoste però. Entrate, fate firmare a tutti una liberatoria in cui dite che a prescindere da tutto, potrete usare ogni immagine. Vi dico che sarebbe divertentissimo”.

Mistero nel backstage: tensioni tra artisti?

Pur senza fare nomi, Michele Bravi ha lasciato intendere che il clima dietro le quinte sarebbe molto diverso da quello mostrato in tv. Nessun dettaglio, nessuna accusa diretta, ma abbastanza per alimentare il gossip.

Il riferimento a “telecamere nascoste” e a situazioni “divertentissime” ha scatenato l’immaginazione dei social, dove in molti ora chiedono retroscena e indiscrezioni sui possibili attriti tra i Big in gara.

Il “problema bagni” al Teatro Ariston

Messo alle strette da Ema Stokholma, che ha provato a ottenere qualche dettaglio in più, Michele Bravi ha cambiato argomento rivelando un curioso retroscena logistico che riguarda tutti gli artisti.

“La prima cosa che posso dirti e che va svelata, è che in camerino noi cantanti non abbiamo il bagno! Se ti chiamano al primo turno è tutto ok, va tutto bene e stai tranquillo. Già verso fine serata inizia ad essere importante la situazione. I bagni sono in fondo al corridoio dei camerini. Nel camerino noi abbiamo solo un lavandino…”.

A quel punto Ema Stokholma ha interrotto il cantante con ironia: “No, non voglio sapere altro! Stai a vedere che ci regali il contenuto virale”.