A cura della Redazione

annuncio in diretta al Festival di Sanremo di Stefano De Martino come conduttore e direttore artistico della prossima edizione ha suscitato diverse polemiche. Oggi, durante la consueta conferenza stampa, la Rai e lo stesso Carlo Conti hanno deciso di fare chiarezza, rispondendo ai dubbi circolati online.

Giampaolo Rossi: “Nessuna lettura politica dietro la scelta di De Martino”

L’amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi, ha spiegato che le decisioni vengono prese sulla base di analisi di mercato, valutazioni sui talent e rapporti con l’industria televisiva. Secondo Rossi, quindi, non ha senso interpretare la scelta in chiave politica: “Non c’è alcuna mano della Meloni dietro questa decisione, come scritto online da qualcuno”.

Ha aggiunto: “È chiaro che Stefano De Martino ha un profilo diverso da quello di Carlo Conti, perché è un personaggio più legato al mondo dello show e dell’intrattenimento. Il Festival di Sanremo si ridisegnerà anche in base alle caratteristiche dei direttori artistici”.

Rossi ha sottolineato inoltre che il progetto è pluriennale: l’edizione 2027 sarà un test, e se avrà successo, De Martino potrebbe tornare anche nel 2028.

Decisioni basate su analisi di mercato e talento

Secondo Rossi: “Le scelte in Rai vengono elaborate attraverso un lavoro complesso di analisi di mercato, dei singoli talent e del rapporto con l’industria televisiva, in questo caso anche del mondo dello spettacolo. La decisione su Stefano De Martino risale a due anni fa, quando fu scelto per condurre Affari Tuoi dopo la decisione di Amadeus di lasciare la Rai”.

La scelta di puntare su De Martino è stata quindi motivata da una visione strategica a lungo termine, considerando il suo ruolo non solo come conduttore, ma come showman capace di proporre un intrattenimento moderno e innovativo.

Williams Di Liberatore: “Sanremo non è solo musica”

Anche Williams Di Liberatore, direttore dell’intrattenimento del prime time di Rai1, ha risposto alle critiche sulla mancanza di competenze musicali di De Martino: “Sanremo oggi è uno show a 360 gradi. Dal punto di vista musicale sarà sostenuto da una struttura e da una squadra dedicata”.

Carlo Conti: passaggio di consegne in diretta

Anche Carlo Conti ha voluto chiarire la scelta di annunciare De Martino in diretta, assumendosi tutte le responsabilità: “Quando due mesi fa ho dato il mio no definitivo all’azienda per il prossimo anno, ho chiesto di fare questo passaggio di consegne in video, un segno di forte coesione aziendale e di rispetto”.