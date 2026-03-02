A cura della Redazione

Il Festival di Sanremo 2026 si è concluso con una performance praticamente impeccabile: nessuna sbavatura, nessun incidente o colpo di scena. Carlo Conti ha gestito ogni momento alla perfezione, ma dietro le quinte non sono mancati imprevisti e piccoli drammi che hanno tenuto tutti col fiato sospeso.

Ieri sera su Rai Uno è andato in onda il DietroFestival, il programma che svela i retroscena più succosi della kermesse. Tra le situazioni più interessanti, spiccano gli attimi che precedono l’ingresso dei big sul palco: ansie, paure e nervosismi emergono in tutta la loro intensità.

L’ansia di Elettra Lamborghini per gli abiti delle ballerine

Una delle protagoniste del Festival, Elettra Lamborghini, ha vissuto momenti di grande tensione prima di salire sul palco. La cantante di Voilà si è accorta che le ballerine non indossavano i loro abiti e ha immediatamente chiesto spiegazioni: “Ragazzi, l’abito era diverso! Che cavolo è successo? Non mi interessa nulla, io non vado sul palco, non le mando fuori così. Non esiste! Avevano i loro abiti, che cosa è successo quindi? Mi stanno facendo arrabbiare come una pazza. Come perché? Le ballerine sono senza nulla addosso. Sono nera”.

Alla fine, gli abiti originali non sono stati trovati, e le ballerine hanno fatto la loro apparizione sul palco del Teatro Ariston con dei top neri e collant, un look molto minimal. Fortunatamente, la presenza scenica di Elettra Lamborghini, con il suo vestito sontuoso e l’uso dei ventagli giganti, ha distolto l’attenzione dai look delle ballerine. Nella seconda serata del Festival, invece, le ballerine hanno indossato delle eleganti tutine bianche.

Il problema “fisiologico” di Elettra Lamborghini al green carpet

Non è stato l’unico contrattempo per Elettra Lamborghini a Sanremo. Lunedì scorso, durante il green carpet dei big in gara, la cantante ha sentito la necessità di andare in bagno, ma nelle vicinanze non c’era una toilette disponibile.

Confidandosi con Ditonellapiaga davanti alle telecamere del DietroFestival, la cantante ha raccontato: “L’ho fatta nel cestino. Non sapevo dove farla. Vabbè ma non è mica un problema, anche perché ne avevo poca. Devo dire che mi sono seduta ed era anche comodo”.