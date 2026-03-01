A cura della Redazione

Grande Fratello si conferma ancora una volta come uno dei reality più seguiti e commentati della televisione italiana. A rendere il format così amato dal pubblico non sono soltanto le dinamiche di gioco, ma soprattutto la possibilità di assistere in diretta alla nascita di nuove storie d’amore e ai percorsi personali dei concorrenti all’interno della Casa.

Grande Fratello: non solo ship, ma percorsi personali

In ogni edizione del reality targato Canale 5, si formano coppie destinate a far sognare i fan. Alcune resistono anche lontano dalle telecamere, altre invece non superano la prova della vita reale.

Anche l’ultima edizione non è stata da meno: nella Casa sono nate ben tre coppie molto amate dai telespettatori:

Rasha Younes e Omer Elomari

Mattia Scudieri e Grazia Kendi

Jonas Pepe e Anita Mazzotta

Le cosiddette ship hanno catalizzato gran parte dell’attenzione social e mediatica, ma non tutti gli ex concorrenti condividono questo focus esclusivo sulle relazioni.

Francesco Rana contro l’ossessione per le ship

Tra le voci più critiche c’è quella di Francesco Rana, che in un’intervista rilasciata a Lorenzo Pugnaloni ha espresso il suo punto di vista sulla centralità delle coppie nel racconto post-reality.

“Una volta finita, si parla solo di ship. Ma il Grande Fratello non lo hanno fatto solo le ship: l’ho fatto anche io, l’ha fatto Kingrana, l’ha fatto Giulia, Simone, Giulio, Matteo, Flaminia, Ivana… Abbiamo fatto tanto per il programma. Ai fan delle ship dico: guardate anche gli altri concorrenti, guardate cosa hanno portato. Abbiamo lasciato un segno. Vedere parlare sempre e solo di ship mi dà fastidio”.

Rana ha sottolineato il proprio percorso all’interno del programma, ricordando di essere stato protagonista per sette puntate consecutive, ognuna con una clip dedicata. Un cammino che, secondo lui, meriterebbe maggiore attenzione.

Il parere sulle coppie nate nella Casa

Nonostante la critica al fenomeno delle ship, Francesco ha voluto chiarire di non avere nulla contro le coppie formatesi durante il reality: “Io mi limito a giudicare quello che ho visto in casa, perché fuori la vita è loro. Sono contento per tutte le coppie che si sono create e auguro il meglio. In casa mi sembrava tutto un po’ non così vero. Fuori non lo so. Però se sono felici loro, siamo felici tutti”.

Verso il Grande Fratello Vip: le aspettative

Con una nuova edizione pronta a partire su Canale 5, l’attenzione è già altissima. Francesco Rana si è detto grande appassionato del format: “Io sono un patito del Grande Fratello: ho visto tante edizioni. Spero che quella nuova sia fenomenale, fantastica come la nostra. Per me la nostra è stata unica, un ritorno al passato”.

Francesco Rana pronto a nuove sfide: Isola in vista?

Infine, uno sguardo al futuro. Francesco non chiude le porte a nuove esperienze televisive: “A me piacciono le sfide. Non mi fermo, voglio sempre sfide nuove. Quindi sì: sarei pronto a tutto, Isola o qualsiasi altro reality”.