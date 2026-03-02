A cura della Redazione

È un momento molto delicato per Helena Prestes. Lo scorso 25 febbraio 2026, la modella, influencer ed ex concorrente del Grande Fratello aveva annunciato ai fan la scomparsa del padre, Antonio, all’età di 62 anni.

Dopo qualche giorno di pausa dai social, Helena è tornata su Instagram, spiegando i motivi della sua assenza: «Ho preso questa pausa per rispettare il lutto, per noi è un momento delicato. Riprendo il cammino passo dopo passo. Voglio onorare ciò che di bello mi ha insegnato. Grazie per tutti i messaggi, i fiori. Si ricomincia».

Il rientro dall’Brasile e il supporto di Javier

Helena Prestes era rientrata in Italia a fine gennaio, dopo un periodo trascorso in Brasile accanto al padre in ospedale. In un’intervista a Chi, la modella aveva raccontato il conflitto interiore vissuto in quei giorni: «Sì. C’era un senso di colpa insieme. Mi sono detta: ‘Lui non c’era, ora perché devo esserci io?’. Dentro di me c’era in corso una rivolta interna… Si può dire così?».

Al suo fianco, in questo momento difficile, c’è stato Javier Martinez, che Helena ha definito «fondamentale».

«Lui è stato il primo a dirmi: ‘Vai’. Io ero quella che diceva: ‘No, non devo, non mi ha dato…’. Lui invece è stato molto lucido. Mi ha detto: ‘Rifletti. Il papà è uno solo’».

Un sostegno concreto che l’ha aiutata a fare pace con una scelta difficile: volare dal Brasile per stare accanto al padre, nonostante le difficoltà del passato.

Il ricordo di Antonio Prestes

Con un post su Instagram, Helena Prestes ha ricordato il padre: «Ciao Papà. Ci hai insegnato tanto e ti porteremo sempre nel cuore. Faccio questo post soltanto per chiedere anche un po' di spazio in rispetto in questo momento delicato».