Sarah Toscano e il presunto flirt segreto con un cantante famoso: ecco di chi si tratta

La carriera di Sarah Toscano continua a crescere a ritmi impressionanti. Dopo la vittoria ad Amici di Maria De Filippi 2023, la giovane cantante si è affermata come una delle artiste emergenti più interessanti del panorama musicale italiano, conquistando il pubblico anche con la partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “Amarcord”.

Negli ultimi mesi, Sarah ha collezionato importanti successi, tra cui il singolo “Semplicemente”, realizzato insieme al collega Mida. Il brano ha accompagnato le vicende della serie “RIV4LI”, disponibile in esclusiva su Netflix dal 1° ottobre 2025. Inoltre, la cantante ha ottenuto grande visibilità grazie al film “Non abbiamo bisogno di parole”, diretto da Luca Ribuoli.

Sarah Toscano e la confessione su Matteo Berrettini

Durante il periodo sanremese, Sarah Toscano aveva fatto sorridere i fan confessando una simpatia per il tennista Matteo Berrettini. Nel corso di diverse interviste, la cantante aveva parlato apertamente della sua ammirazione per l'atleta.

"Io fidanzata? Ma magari! Con Berrettini? Ma magari! Nel corso delle varie interviste mi hanno sempre chiesto di lui. Perché anche io gioco a tennis e nel corso di un’intervista ho risposto che lo amavo. Ma non esageriamo, sarebbe bello per entrambi, ma la nostra conversazione è rimasta lì".

L'indiscrezione di Gabriele Parpiglia: il presunto flirt con Federico Rossi

Nelle ultime ore, però, un'indiscrezione lanciata dal giornalista Gabriele Parpiglia avrebbe rivelato un retroscena finora rimasto lontano dai riflettori.

Secondo quanto riportato, il cuore di Sarah Toscano non sarebbe stato rivolto al mondo del tennis, bensì a quello della musica. Il nome associato alla cantante è quello di Federico Rossi, noto per essere stato uno dei componenti del celebre duo Benji & Fede.

Un rapporto nato a Battiti Live e tenuto lontano dai riflettori

Stando alle indiscrezioni, tra Sarah Toscano e Federico Rossi sarebbe nato un flirt durante una delle tappe di Battiti Live. Una frequentazione che, sempre secondo le voci riportate, sarebbe stata mantenuta nel massimo riserbo, lontano da fotografi, gossip e social network.

Parpiglia ha infatti scritto: "Pochi lo sanno, ma la cantante Sarah Toscano, che si è dichiarata al mondo innamorata del tennista Matteo Berrettini senza però aver mai avuto un flirt o un avvicinamento, in realtà nasconde un segreto. Per un periodo, nel suo cuore c’è stato Federico Rossi del duo Benji & Fede. L’amore, nato durante una tappa di Battiti Live, è rimasto lontano da occhi indiscreti, tenuto rigorosamente segreto".

Nessuna conferma dai diretti interessati

Al momento né Sarah Toscano né Federico Rossi hanno confermato o smentito l'indiscrezione. Per questo motivo la notizia va considerata come un rumor non verificato.

I fan dei due artisti, tuttavia, hanno già iniziato a commentare la presunta frequentazione sui social, alimentando la curiosità attorno a una delle giovani protagoniste della musica italiana contemporanea.

Resta da capire se i diretti interessati decideranno di intervenire pubblicamente per chiarire la natura del loro rapporto oppure se continueranno a mantenere il massimo riserbo sulla vicenda.