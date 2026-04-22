GF Vip: chi rischia l'eliminazionem tra Adriana, Alessandra e Paola. Il risultato dei sondaggi

Venerdì scorso il televoto del Grande Fratello Vip ha incoronato Antonella Elia come prima finalista di questa edizione. La concorrente, forte del risultato ottenuto, ha avuto anche il potere di mandare direttamente in nomination una coinquilina, scegliendo Paola Caruso, con cui da settimane i rapporti sono tesi e segnati da continui scontri.

Oltre a Paola Caruso, sono finite al televoto anche Alessandra Mussolini e Adriana Volpe. Una di loro sarà la meno votata e rischierà seriamente di finire al prossimo televoto eliminatorio.

Sondaggi televoto GF Vip: Adriana Volpe in testa, Paola Caruso a rischio

Secondo i sondaggi pubblicati su siti, forum e pagine social dedicate al reality di Canale 5, Adriana Volpe risulta la concorrente più apprezzata dal pubblico, con percentuali che oscillano tra il 48% e il 62%.

Buone possibilità di salvarsi anche per Alessandra Mussolini, stabile al secondo posto nei sondaggi, con consensi tra il 21% e il 35%.

In coda invece Paola Caruso, attualmente la meno votata: tutto lascia pensare che sarà proprio lei a finire al televoto eliminatorio. Argomenti grande fratello

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La reazione di Paola Caruso: polemiche dopo la vittoria di Antonella Elia

Non è escluso che l’esito di questa votazione possa scatenare nuove polemiche. Paola Caruso, infatti, si era già mostrata molto critica dopo la vittoria di Antonella Elia come prima finalista.

“Io non ci capisco più nulla. Mi fanno schifo certe cose, sono schifata. Come hanno potuto votare per Antonella Elia? Qui il mondo va al contrario”, aveva dichiarato la showgirl nei giorni scorsi, aggiungendo: “Hanno premiato una persona che provoca e che meriterebbe di stare fuori da qui”.

Nomination GF Vip: come sono finiti al televoto

Le nomination che hanno portato Adriana Volpe, Alessandra Mussolini e Paola Caruso al televoto sono avvenute nella Mystery Room, dove ogni concorrente ha scelto una carta con il volto della persona da nominare.

Ecco nel dettaglio i voti: