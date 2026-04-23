GF Vip, gaffe dei concorrenti su Ilary Blasi e Bastian Muller: scatta la censura della regia

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, uno sketch in studio tra Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici ha acceso la curiosità dei concorrenti nella Casa, dando vita a una serie di commenti e gaffe che non sono passati inosservati né alla regia né al pubblico social.

Il gioco dei tarocchi e la battuta di Selvaggia Lucarelli

Nel corso della diretta, le opinioniste hanno giocato con alcuni “tarocchi speciali” coinvolgendo i gieffini. Selvaggia Lucarelli ha estratto la carta del “Recidivo”, scherzando con riferimento alla vita sentimentale di Ilary Blasi.

Rivolgendosi alla conduttrice, ha detto: “Questa è la carta più importante, il Recidivo, la persona che sbaglia una seconda volta e sei proprio tu, che ti sposi per la seconda volta”.

La battuta ha subito acceso la reazione di Ilary Blasi, che ha replicato ridendo: “Pure te, anche tu, non ci provare, sei recidiva come me, fai la furba e ti risposi”.

I gieffini commentano Ilary Blasi e Bastian: nasce la confusione

Una volta terminata la puntata, alcuni concorrenti si sono riuniti in cucina per discutere proprio del momento in studio.

Renato Biancardi ha ripreso il tema dei tarocchi: “Bellissima la carta del Recidivo per il fatto che lei si sposa. Ma quindi è tutto vero?”.

A quel punto Lucia Ilardo ha provato a chiarire la situazione, spiegando che Ilary Blasi e Bastian Muller avrebbero annunciato le nozze sui social, mostrando anche un anello di fidanzamento.

Tuttavia, la conversazione ha presto preso una piega imprecisa. Argomenti grande fratello

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La prima gaffe: il “personal trainer” sbagliato

Parlando del futuro marito della conduttrice, Renato Biancardi ha affermato: “Lui è il suo personal trainer, mi pare di sì”.

Un errore evidente, probabilmente dovuto alla confusione con il caso di Cristiano Iovino, spesso citato nel gossip legato alla conduttrice.

La regia del programma ha immediatamente cambiato inquadratura, passando ad altre scene della Casa.

Francesca Manzini e la seconda confusione sul fidanzato di Ilary

Poco dopo, anche Francesca Manzini è inciampata nello stesso argomento, aggiungendo ulteriori inesattezze: “Lui è un imprenditore svizzero… ah no, è un personal trainer… no, questo era l’altro ragazzo”.

La stessa gieffina ha poi ammesso la confusione, mentre Raimondo Todaro ha ironizzato: “Buonanotte, io vado a letto”.

Reazione della regia e chiusura della scena

Dopo i vari scivoloni, la regia del Grande Fratello Vip ha nuovamente cambiato inquadratura, mostrando Paola Caruso isolata nel monolocale, interrompendo così la discussione sul gossip.