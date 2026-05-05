Francesca Manzini spiazza al GF Vip: "Ho lavorato per l'emiro del Qatar", ma nessuno le crede

Francesca Manzini ha rivelato ai coinquilini della Casa del Grande Fratello Vip di aver lavorato per l’emiro del Qatar, scatenando reazioni contrastanti tra incredulità e ironia.

Il racconto di Francesca Manzini: “Ho lavorato con l’emiro del Qatar”

Durante una conversazione informale, la gieffina ha dichiarato di aver collaborato con lo sceicco Tamim bin Hamad Al Thani tra il 2015 e il 2017. Una rivelazione che ha immediatamente suscitato dubbi tra gli altri concorrenti.

A riportare la notizia agli altri è stato Raul Dumitras, che ha commentato con tono ironico: “Ragazzi, non potete capire… Francesca Manzini ha lavorato con l’emiro del Qatar, dice di aver fatto l’assistente del Principe”.

Tra risate e scetticismo generale, la Manzini ha ribadito con fermezza: “Non è una bugia, è la verità. La mia vita è una lunga e incredibile avventura”.

Il confronto con gli altri concorrenti

A intervenire nella discussione è stato anche Raimondo Todaro, che le ha chiesto chiarimenti sulla fine del rapporto lavorativo. La risposta della Manzini non si è fatta attendere: “Me ne sono andata io, perché non mi trovavo più bene. Faceva saltare gli affari e non concludeva”. Argomenti grande fratello

Nel frattempo, anche Alessandra Mussolini ha ironizzato sulla vicenda, chiedendo se avesse imparato in Qatar la danza del ventre. L’imitatrice ha però precisato che questa competenza l’ha acquisita in Tunisia, dove trascorreva un mese ogni estate per diversi anni.

“Parlavo inglese e francese con lui”

Scendendo nei dettagli, Francesca Manzini ha raccontato di aver incontrato più volte l’emiro durante i suoi viaggi in Europa: “Con lui parlavo inglese e francese. Cercava investitori e io lo aiutavo. Non guadagnavo milioni, ma è stata un’esperienza interessante”.

Nonostante le spiegazioni, il clima nella Casa resta di forte dubbio. Tuttavia, la gieffina sostiene di poter dimostrare tutto: “È tutto documentato, si può controllare. Non ho motivo di mentire”.