GF Vip, chi è il presunto e misterioso fidanzato di Francesca Manzini: il retroscena

Dopo oltre un mese di permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip, Francesca Manzini, l'imitatrice romana, ha fatto una confessione inaspettata, rivelando in lacrime di avere un fidanzato che l’aspetta fuori. Un uomo molto importante per lei, ma che fino a quel momento aveva mantenuto lontano dai riflettori. La rivelazione è avvenuta durante l'ultima puntata del reality show, quando Ilary Blasi ha annunciato che il programma si sarebbe protratto oltre la data inizialmente prevista, senza però specificare la data di conclusione.

Chi è il misterioso fidanzato di Francesca Manzini?

Il pubblico si è subito chiesto chi fosse l'uomo accanto a Francesca Manzini. La risposta sembra arrivare dal gossip: il presunto fidanzato è Matteo Angioli, un nome che ha attirato l’attenzione dei media e degli appassionati di reality. A fare luce sulla questione è stato Lorenzo Pugnaloni, che ha rivelato che i due sono stati fotografati insieme durante una serata al Teatro dell’Opera di Roma, dove sono apparsi affiatati e sorridenti.

Chi è Matteo Angioli? Un profilo lontano dal mondo dello spettacolo

Secondo le informazioni emerse, Matteo Angioli non è un personaggio legato al mondo della televisione o dello spettacolo, ma è invece una figura di spicco nel settore politico e attivista. Il suo nome è associato al Partito Radicale e al Comitato Globale per lo Stato di Diritto "Marco Pannella", dove ricoprirebbe un ruolo di rilievo come segretario generale. Un profilo decisamente lontano dai riflettori della tv, ma che ha alimentato ulteriormente l'interesse per la sua possibile relazione con Francesca Manzini, abituata a vivere sotto i riflettori. Argomenti grande fratello

Privacy e discrezione al primo posto

La foto che circola online, scattata durante un evento mondano a Roma nel febbraio 2025, mostra Francesca Manzini e Matteo Angioli insieme mentre assistevano a uno spettacolo teatrale, alimentando così le voci su una relazione amorosa. Se confermata, la storia tra i due sarebbe costruita su una base di discrezione. La coppia non ha mai cercato di esporsi troppo sui social o in pubbliche apparizioni. Nessuna intervista ufficiale di coppia e, in generale, una scelta controcorrente rispetto al mondo dello spettacolo, ma che appare coerente con la personalità della conduttrice.