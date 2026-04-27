GF Vip: Francesca Manzini confessa di essere fidanzata, Todaro furioso: “Perché inventare una telenovela?”

Durante la serata di ieri al Grande Fratello Vip, il rapporto tra Francesca Manzini e Raimondo Todaro ha subito una forte battuta d’arresto. La comica e imitatrice ha ammesso davanti agli altri concorrenti di non essere stata completamente sincera riguardo alla propria situazione sentimentale fuori dalla Casa, scatenando la reazione del ballerino ed ex professore di Amici.

Secondo quanto emerso, la presunta sintonia tra i due, al centro del gossip nelle ultime settimane, si è incrinata dopo una rivelazione destinata a cambiare gli equilibri del gruppo.

La confessione di Francesca Manzini: “Amo un’altra persona”

Tutto è iniziato in giardino, durante un momento di leggerezza tra concorrenti. Le provocazioni di Alessandra Mussolini e le domande incalzanti di Antonella Elia hanno spinto Francesca Manzini a chiarire la propria situazione sentimentale.

La comica ha ammesso: “Io amo quell’altra persona”, spiegando poi di aver inizialmente mentito per proteggere l’identità dell’uomo che frequenta fuori dalla Casa.

Manzini ha precisato che non si tratterebbe di una relazione passata, ma di un legame recente, nato poco prima del suo ingresso nel reality. Una versione che contraddice quanto dichiarato in precedenza, quando aveva parlato di una storia ormai conclusa con un uomo straniero.

La reazione di Raimondo Todaro: “Mi hai preso in giro”

La confessione non è stata accolta bene da Raimondo Todaro, che si è sentito coinvolto in una narrazione non corrispondente alla realtà.

Il ballerino ha espresso tutta la sua delusione: “Perché devi fare la telenovela? Io ti ho mai chiesto qualcosa?”. Argomenti grande fratello

raimondo todaro

Todaro ha sottolineato come i consigli dati a Francesca fossero basati su informazioni poi rivelatesi non vere, accusandola di averlo indirettamente tratto in inganno.

Le lacrime di Francesca e la tensione nella Casa

Sotto pressione, Francesca Manzini è scoppiata in lacrime, ribadendo di aver agito per tutelare la privacy della persona che la attende fuori dal reality.

Nel tentativo di calmare gli animi è intervenuta Adriana Volpe, mentre Alessandra Mussolini ha mostrato scetticismo, definendo la reazione della comica una possibile “sceneggiata” davanti alle telecamere.

Clima sempre più teso al GF Vip

Il rapporto tra Francesca Manzini e Raimondo Todaro appare ora fortemente compromesso. Le omissioni e le diverse versioni dei fatti hanno incrinato la fiducia tra i due, creando nuove tensioni all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 8.

Nei prossimi giorni si capirà se il confronto potrà ricomporsi o se la frattura sarà definitiva.