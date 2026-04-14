GF Vip, retroscena choc di Adriana Volpe e Paola Caruso: "Quelle lenzuola andrebbero bruciate"

Un nuovo caso sta animando il dibattito attorno al Grande Fratello Vip: sui social, in particolare su X, è esploso il cosiddetto “piedi sporchi gate”, una discussione nata da alcune osservazioni sull’igiene personale di un concorrente del reality.

A sollevare la questione sarebbero state Adriana Volpe e Paola Caruso, protagoniste di una conversazione diventata rapidamente virale online.

Le parole di Paola Caruso e il video virale su X

Nel video che sta circolando in rete e che ha già raggiunto quasi 100 mila visualizzazioni, Paola Caruso si lascia andare a commenti molto diretti: “Mo c’è chi la doccia non se la fa da giorni e chi va a letto coi piedi neri che fa veramente schifo”.

Adriana Volpe ascolta la conversazione senza intervenire in modo evidente, mentre il tono del dialogo si fa sempre più acceso.

La showgirl rincara poi la dose con un’osservazione ancora più dura: “E tu pensa che ci dorme poi in quelle lenzuola, anche se le levano, eh. Non vanno lavate, vanno bruciate”. Argomenti grande fratello

adriana volpe

paola caruso

Mistero sul concorrente coinvolto e ipotesi sui social

Il punto centrale del caso è che nel video non viene fatto alcun nome. Proprio questa assenza di riferimenti diretti ha alimentato il mistero e le speculazioni tra i fan del programma.

Sui social, infatti, gli utenti stanno cercando di ricostruire la scena analizzando altri filmati e comportamenti dei concorrenti, ma al momento non esiste alcuna conferma ufficiale sull’identità della persona a cui si riferiscono le due protagoniste.

Il clima nella Casa si fa sempre più teso

Intanto, la convivenza all’interno del Grande Fratello Vip continua a generare tensioni. Le dinamiche legate alla gestione degli spazi comuni e alle abitudini personali sembrano diventare sempre più spesso motivo di scontro tra gli inquilini.