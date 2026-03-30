GF Vip, Francesca Manzini confessa: “Mi piace Raimondo Todaro”, ma lui frena

Nella Casa del Grande Fratello Vip, cresce la curiosità attorno al rapporto tra Francesca Manzini e Raimondo Todaro, sempre più complici fin dai primi giorni del reality. La loro vicinanza non è passata inosservata né ai concorrenti né al pubblico, tanto che durante l’ultima puntata Ilary Blasi ha affrontato direttamente la questione.

La risposta della gieffina è stata chiara ma non definitiva: “No, io sono proprio chiusa da quel punto di vista. Siamo buoni amici, lui è come un fratello. Stiamo spesso insieme perché ridiamo e scherziamo”. Parole che, però, non hanno convinto del tutto gli spettatori.

Suite romantica e confessioni inaspettate

Dopo aver vinto una sfida di ballo contro Antonella Elia e Giovanni Calvario, la coppia ha ottenuto come premio una notte nella suite con letto matrimoniale. Un’occasione che ha acceso ulteriormente i riflettori su di loro.

Se da un lato Francesca Manzini si è detta entusiasta, dall’altro ha ammesso in confessionale di provare un’attrazione: “Mi piace Raimondo, sarei falsa se dicessi il contrario. Però non deve piacermi, perché lui è occupato. Io sono molto sicula nel rispetto e non voglio fare la miciona con un uomo fidanzato”.

Di tutt’altro tono la reazione di Raimondo Todaro, che ha preferito dormire sul divano, evitando il letto matrimoniale. Il coreografo ha spiegato: “Se io fossi a casa e la mia ragazza condividesse la suite con un altro uomo, mi darebbe fastidio”.

Il mistero della fidanzata segreta di Raimondo Todaro

A rendere ancora più complessa la situazione è il presunto legame sentimentale del ballerino. Durante un’intervista a Verissimo, Todaro si era dichiarato single, ma la sua ex moglie Francesca Tocca ha rivelato:

“Ha una fidanzata segreta, è di Catania. Era fidanzato anche quando è venuto qui”.

Una dichiarazione che sembra trovare conferma nei comportamenti prudenti del coreografo all’interno della Casa. Argomenti grande fratello

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Francesca si sbottona: “Provo qualcosa di speciale”

Nonostante i freni, Francesca Manzini ha deciso di aprirsi durante un momento in sauna, confessando a Todaro di provare un affetto speciale: “Quello che sento mi ha sbloccata, mi ha resa più morbida”.

La reazione di lui è apparsa piuttosto fredda, tanto che la comica ha subito chiarito: “Non volevo spaventarti, ma essere sincera”.

Come evolverà il rapporto? Anticipazioni della puntata

Alla luce delle dichiarazioni e dei comportamenti, sembra difficile che tra i due possa nascere qualcosa di più di una semplice amicizia. Tuttavia, il pubblico resta in attesa di sviluppi.

Secondo quanto rivelato da Federica Panicucci a Mattino 5, nella prossima puntata si tornerà sull’argomento: “È nata una simpatia speciale tra Raimondo Todaro e Francesca Manzini, che sia merito di un ballo galeotto?”.

Il mistero resta aperto e i fan del reality sperano ancora in un colpo di scena.