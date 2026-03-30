Lucia Ilardo al GF Vip, parla l'ex Rosario Guglielmi: “Tradimento e delusione”, tutta la verità

Dopo l’esperienza a Temptation Island, Lucia Ilardo è tornata sotto i riflettori come protagonista dell’ottava edizione del Grande Fratello Vip, il reality condotto da Ilary Blasi. Nonostante le dinamiche accese nella Casa, il programma fatica a decollare negli ascolti, ma Lucia è già riuscita a far parlare di sé.

Lucia Ilardo tra flirt e polemiche al GF Vip

Nelle prime settimane, Lucia ha attirato l’attenzione prima per l’interesse verso l’ex tronista Nicolò Brigante, poi per i baci appassionati con Renato Biancardi. Un percorso che non è passato inosservato, soprattutto agli occhi del suo ex fidanzato.

Parla Rosario Guglielmi: “È stata una grande delusione”

A rompere il silenzio è stato Rosario Guglielmi, intervistato da Giada Di Micieli nel programma radiofonico Non succederà più su Radio Radio.

Rosario ha raccontato il suo momento attuale: “È un bel periodo della mia vita. Programmi così forti emotivamente ti cambiano. Oggi sto davvero molto bene”.

Sulla sua situazione sentimentale, ha preferito mantenere un tono riflessivo: “Le cose, quando le forzi, vengono male o non arrivano proprio”.

Il retroscena su Temptation Island e il “tradimento”

L’ex di Lucia ha poi ricordato il percorso a Temptation Island, definendolo una “sfida complicata”. Tuttavia, il momento più duro è arrivato dopo: “Ho scoperto tutto in puntata davanti a Filippo Bisciglia. Non sapevo nulla. È stato un colpo fortissimo”.

Il riferimento è all’avvicinamento di Lucia con il tentatore Andrea, scoperto tramite un video durante il programma. Argomenti lucia ilardo

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La smentita sulla notte insieme prima del GF Vip

Rosario ha anche smentito categoricamente le voci su un presunto incontro recente: “Non è vero che abbiamo passato una notte insieme. Non la vedo da quattro o cinque mesi, l’ho anche bloccata”.

E aggiunge: “I rapporti sono pessimi, non ci salutiamo neanche”.

Il giudizio su Lucia oggi

Nonostante tutto, Rosario riconosce alcuni aspetti del carattere della sua ex: “È sempre stata uno spirito libero. Non è solo negativo, ma non so se possa avere una relazione stabile”.

Un’affermazione che spiega, secondo lui, la fine della loro storia: “Io l’ho conosciuta in coppia, non così. Ho sofferto molto”.

Il bacio con Renato e il possibile confronto

Sul rapporto tra Lucia e Renato nella Casa: “Non mi sorprende. È single, non la giudico ora. Giudico quello che è successo quando stava con me”.

Infine, Rosario chiude le porte a un possibile confronto televisivo: “Non ho voluto un confronto fuori, perché farlo dentro? Lo troverei poco maturo”.