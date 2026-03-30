GF Vip, lite esplosiva: Ibiza Altea contro Blu Barbara Prezia, parole durissime in Casa

La tensione nella Casa del Gf Vip 8 è alle stelle. Ibiza Altea e Blu Barbara Prezia sono sempre più distanti, protagoniste di un acceso scontro che ha fatto discutere i fan del reality.

L’inizio del conflitto

Tutto è partito dalle dichiarazioni di Ibiza Altea nei confronti delle coinquiline, in particolare di Blu Barbara Prezia e Lucia Ilardo. Durante la terza puntata, Ibiza aveva confessato di provare una certa gelosia verso la Ilardo, a causa dell’interesse iniziale per Nicolò Brigante, definendola “leggera”.

Ma il vero punto di rottura è arrivato nella quarta puntata, quando Ibiza ha rivolto parole molto dure a Blu Barbara Prezia, definendola “una pick me girl, sempre predisposta, sempre a gambe aperte”.

La reazione della Casa

Le parole di Ibiza hanno scatenato il caos tra i concorrenti. Nonostante le scuse, la tensione è salita rapidamente. L’ex protagonista di Too Hot To Handle ha provato a chiarire, sostenendo che alcune affermazioni le sarebbero state riferite da Giovanni Calvario e Nicolò Brigante.

Molti vip si sono schierati in difesa di Blu, tra cui Antonella Elia, che ha attaccato duramente Ibiza: “Non è che se chiedi scusa le cose cambiano. Dire ad una donna che è una ‘donna facile’, ‘gatta morta’, è una volgarità assurda contro un’altra donna”.

Il confronto notturno

Nella notte, si è svolto un nuovo confronto tra le due protagoniste. Blu Barbara Prezia si è detta delusa e ha dichiarato di accettare le scuse, ma senza perdonare: “Se fosse successo a tua sorella o a tua madre, tu gli avresti mangiato la faccia. Ho accettato le tue scuse, ma non ti perdonerò mai. Ancora una volta metti l’ombra sulla mia reputazione”. Argomenti grande fratello

Da parte sua, Ibiza Altea ha ribadito il suo errore, spiegando: “Ho sbagliato a dire quelle cose sulle gambe aperte, ma era una frase riferita da Giovanni e Nicolò. Io sono sempre stata sessualizzata nella mia vita, quindi non puoi capire la mia posizione”.

La posizione definitiva di Blu

Blu non ha trattenuto la sua rabbia, sottolineando la gravità delle parole della coinquilina: “Lei denigra una donna, la seconda donna, in puntata. Ibi, vergognati. Ti devi vergognare, mi dispiace!”.

Lo scontro tra Ibiza Altea e Blu Barbara Prezia resta uno dei momenti più discussi della settimana nella Casa del Gf Vip, con il pubblico diviso tra chi difende Ibiza e chi si schiera con Blu.