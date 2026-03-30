Grande Fratello Vip, sondaggi choc: chi è il concorrente a rischio eliminazione

L’ottava edizione del Grande Fratello Vip prosegue a ritmo serrato: con una durata prevista di sole sei settimane, ogni puntata diventa decisiva. Questa sera, durante la quinta puntata, un nuovo concorrente dovrà abbandonare la Casa dopo appena due settimane di permanenza.

Dopo l’eliminazione di Dario Cassini e il ritiro di GionnyScandal, i concorrenti rimasti sono in quattordici. Di questi, ben otto sono finiti al televoto, chiamati a sfidarsi con la formula del “chi vuoi salvare?”. Come da regolamento, sarà il meno votato a dover lasciare definitivamente il reality.

Televoto Grande Fratello Vip: chi sono i nominati

I concorrenti attualmente a rischio eliminazione sono:

Adriana Volpe

Antonella Elia

Francesca Manzini

Giovanni Calvario

Ibiza Altea

Lucia Ilardo

Marco Berry

Raul Dumitras

Una rosa ampia che rende il televoto particolarmente incerto, anche se i sondaggi online sembrano già delineare una tendenza piuttosto chiara.

Sondaggi GF Vip: Ibiza Altea verso l’eliminazione?

Secondo i sondaggi del forum dedicato al Grande Fratello Vip, la concorrente che rischia maggiormente è – a sorpresa – Ibiza Altea. Nonostante sia protagonista di diverse dinamiche all’interno della Casa, con contrasti accesi con Adriana Volpe, Antonella Elia, Lucia Ilardo e Blu Barbara Prezia, la modella non sembra aver conquistato il favore del pubblico.

Attualmente, infatti, si posiziona all’ultimo posto con appena l’8,76% delle preferenze, risultando la principale candidata all’eliminazione. Argomenti grande fratello

antonella elia

adriana volpe

lucia ilardo

raul dumitras

Classifica sondaggi: tutte le percentuali

Ecco nel dettaglio le percentuali emerse dai sondaggi:

Antonella Elia – 25%

– Francesca Manzini – 13,32%

– Lucia Ilardo – 12,96%

– Adriana Volpe – 12,04%

– Marco Berry – 9,85%

– Giovanni Calvario – 9,12%

– Raul Dumitras – 8,94%

– Ibiza Altea – 8,76%

Antonella Elia domina il televoto

A guidare nettamente la classifica troviamo Antonella Elia, che con il 25% delle preferenze si conferma tra le concorrenti più forti di questa edizione. Un consenso ampio che la mette al riparo da qualsiasi rischio eliminazione nella puntata di questa sera.

Verdetto atteso nella quinta puntata

Il risultato ufficiale sarà svelato nel corso della diretta: i sondaggi rappresentano solo un’indicazione e non sempre rispecchiano il televoto reale. Resta quindi da capire se Ibiza Altea sarà davvero eliminata o se ci sarà un colpo di scena capace di ribaltare completamente la situazione.

Appuntamento a questa sera con il Grande Fratello Vip per scoprire chi dovrà lasciare la Casa.