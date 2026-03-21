La seconda puntata del Grande Fratello Vip 8 registra un nuovo crollo negli ascolti. Ilary Blasi e le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli faticano a trattenere il pubblico, mentre The Voice Generation domina il prime time

Ieri sera è andata in onda la seconda puntata del Grande Fratello Vip 8, condotto da Ilary Blasi, con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli nei panni di opinioniste. Dopo un debutto poco brillante, il reality show di Canale 5 ha registrato un ulteriore calo di ascolti.

La puntata di venerdì 20 marzo è stata seguita da 1.672.000 spettatori, con uno share del 14,3%, confermando le difficoltà dello show nel conquistare il pubblico.

Confronto con la concorrenza

In contemporanea, The Voice Generation, in onda su Rai 1, ha totalizzato 3.274.000 spettatori con uno share del 23,2%, dominando nettamente il prime time e mettendo in difficoltà il programma di Ilary Blasi.

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