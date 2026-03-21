Notte di tensione al Grande Fratello VIP 2026 : Marco Berry accusa Francesca Manzini di avergli messo le mani addosso durante un acceso confronto. Francesca è una furia: "Ma stiamo scherzando?!"

La seconda puntata del Grande Fratello VIP è stata caratterizzata dalle prime strategie, da confronti accesi e momenti di grande emozione. I primi giorni nella Casa hanno già delineato alleanze, rivalità e dinamiche che promettono di evolversi nel corso del reality.

I primi giorni nella Casa: Gold Club vs Economy Club

La serata si apre con un piccolo recap dei giorni appena trascorsi. I concorrenti sono stati divisi in due gruppi: Gold Club ed Economy Club.

I Gold hanno potuto godere di comfort esclusivi.

hanno potuto godere di comfort esclusivi. Gli Economy, invece, hanno sviluppato un forte spirito di gruppo, creando dinamiche di solidarietà ma anche tensioni dovute alle differenze di privilegi.

Scontri, accuse e chiarimenti

La puntata si anima con confronti diretti tra i concorrenti:

Selvaggia Lucarelli mette in dubbio l’autenticità di Alessandra Mussolini , accusandola di costruirsi un personaggio. Alessandra , però, si difende rivendicando spontaneità e libertà di vivere l’esperienza senza filtri.

mette in dubbio l’autenticità di , accusandola di costruirsi un personaggio. , però, si difende rivendicando spontaneità e libertà di vivere l’esperienza senza filtri. Al centro delle critiche anche Dario Cassini , considerato da alcuni strategico e da altri eccessivamente al centro dell’attenzione.

, considerato da alcuni strategico e da altri eccessivamente al centro dell’attenzione. Nuovo confronto tra Antonella Elia e Adriana Volpe , legate da un passato complicato, tra accuse e vecchi rancori.

e , legate da un passato complicato, tra accuse e vecchi rancori. Raimondo Todaro si esprime senza filtri, criticando alcuni atteggiamenti dei coinquilini e scontrandosi con Selvaggia Lucarelli per divergenze di visione.

Nuove complicità: Alessandra e Paola

Non mancano momenti di complicità nella Casa. Dopo un inizio difficile, Alessandra Mussolini e Paola Caruso trovano un punto d’incontro, creando un rapporto inaspettato fatto di rispetto e comprensione reciproca.

Momenti di commozione: Antonella e Raimondo

La puntata regala anche momenti toccanti:

Antonella Elia si racconta tra fragilità e solitudine, ricevendo l’immunità dal pubblico.

si racconta tra fragilità e solitudine, ricevendo l’immunità dal pubblico. Raimondo Todaro parla delle difficoltà vissute tra malattia e rapporto con il padre, emozionando tutta la Casa.

Il Team di Antonella conquista il Gold Club

Un televoto flash ribalta le dinamiche in Casa. I due gruppi si sfidano nel Localino tra performance, ironia e frecciatine, ma a spuntarla è il team guidato da Antonella Elia, che ottiene il Gold Club e numerosi privilegi.

Le Nomination della seconda puntata

La puntata si chiude con le consuete Nomination. I VIP in Nomination sono:

Dario Cassini

Lucia Ilardo

Nicolò Brigante

Francesca Manzini

Paola Caruso

Raimondo Todaro

Marco Berry

Marco Berry accusa Francesca Manzini: “Mi hai messo le mani addosso”

Francesca Manzini non ha assolutamente preso bene la sua Nomination e si è sfogata al termine della puntata. La concorrente ha manifestato tutta la sua contrarietà, e durante un confronto infuocato con Renato Biancardi e Marco Berry, quest’ultimo l’ha accusata di avergli messo le mani addosso. “Francesca, non mettermi le mani addosso – ha esclamato l’ex Iena -. Sto parlando e mi metti le mani addosso, lo hai fatto adesso!”.

“Ma stai scherzando – ha ribattuto Francesca - !?. Ma sai cosa vuole dire ‘mettere le mani addosso’?. Ma che ca**o stiamo diventando? Alla faccia del GF Vip di qualità”.

Insomma, a soli tre giorni dall’inizio del GF Vip, il clima nella Casa è già diventato incandescente.