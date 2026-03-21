Notte di tensione al Grande Fratello VIP 2026: Marco Berry accusa Francesca Manzini di avergli messo le mani addosso durante un acceso confronto. Francesca è una furia: "Ma stiamo scherzando?!"
La seconda puntata del Grande Fratello VIP è stata caratterizzata dalle prime strategie, da confronti accesi e momenti di grande emozione. I primi giorni nella Casa hanno già delineato alleanze, rivalità e dinamiche che promettono di evolversi nel corso del reality.
I primi giorni nella Casa: Gold Club vs Economy Club
La serata si apre con un piccolo recap dei giorni appena trascorsi. I concorrenti sono stati divisi in due gruppi: Gold Club ed Economy Club.
- I Gold hanno potuto godere di comfort esclusivi.
- Gli Economy, invece, hanno sviluppato un forte spirito di gruppo, creando dinamiche di solidarietà ma anche tensioni dovute alle differenze di privilegi.
Scontri, accuse e chiarimenti
La puntata si anima con confronti diretti tra i concorrenti:
- Selvaggia Lucarelli mette in dubbio l’autenticità di Alessandra Mussolini, accusandola di costruirsi un personaggio. Alessandra, però, si difende rivendicando spontaneità e libertà di vivere l’esperienza senza filtri.
- Al centro delle critiche anche Dario Cassini, considerato da alcuni strategico e da altri eccessivamente al centro dell’attenzione.
- Nuovo confronto tra Antonella Elia e Adriana Volpe, legate da un passato complicato, tra accuse e vecchi rancori.
- Raimondo Todaro si esprime senza filtri, criticando alcuni atteggiamenti dei coinquilini e scontrandosi con Selvaggia Lucarelli per divergenze di visione.
Nuove complicità: Alessandra e Paola
Non mancano momenti di complicità nella Casa. Dopo un inizio difficile, Alessandra Mussolini e Paola Caruso trovano un punto d’incontro, creando un rapporto inaspettato fatto di rispetto e comprensione reciproca.
Momenti di commozione: Antonella e Raimondo
La puntata regala anche momenti toccanti:
- Antonella Elia si racconta tra fragilità e solitudine, ricevendo l’immunità dal pubblico.
- Raimondo Todaro parla delle difficoltà vissute tra malattia e rapporto con il padre, emozionando tutta la Casa.
Il Team di Antonella conquista il Gold Club
Un televoto flash ribalta le dinamiche in Casa. I due gruppi si sfidano nel Localino tra performance, ironia e frecciatine, ma a spuntarla è il team guidato da Antonella Elia, che ottiene il Gold Club e numerosi privilegi.
Le Nomination della seconda puntata
La puntata si chiude con le consuete Nomination. I VIP in Nomination sono:
- Dario Cassini
- Lucia Ilardo
- Nicolò Brigante
- Francesca Manzini
- Paola Caruso
- Raimondo Todaro
- Marco Berry
Marco Berry accusa Francesca Manzini: “Mi hai messo le mani addosso”
Francesca Manzini non ha assolutamente preso bene la sua Nomination e si è sfogata al termine della puntata. La concorrente ha manifestato tutta la sua contrarietà, e durante un confronto infuocato con Renato Biancardi e Marco Berry, quest’ultimo l’ha accusata di avergli messo le mani addosso. “Francesca, non mettermi le mani addosso – ha esclamato l’ex Iena -. Sto parlando e mi metti le mani addosso, lo hai fatto adesso!”.
“Ma stai scherzando – ha ribattuto Francesca - !?. Ma sai cosa vuole dire ‘mettere le mani addosso’?. Ma che ca**o stiamo diventando? Alla faccia del GF Vip di qualità”.
Insomma, a soli tre giorni dall’inizio del GF Vip, il clima nella Casa è già diventato incandescente.