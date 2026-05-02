GF Vip, lite shock tra Marco Berry e Francesca Manzini: urla, insulti e caos nella notte

Mancano meno di tre settimane alla finale del Grande Fratello Vip, ma nella Casa la tensione è tutt’altro che calata. Anzi, i concorrenti continuano a scontrarsi duramente e l’ultimo episodio ha visto protagonisti Marco Berry e Francesca Manzini, al centro di una lite accesa che ha coinvolto anche altri inquilini.

Tutto nasce dal racconto sulla sorella di Francesca Manzini

La discussione è partita mercoledì scorso, quando Francesca Manzini ha raccontato a Marco Berry del rapporto non particolarmente stretto con sua sorella Lilli: “Non ci sentiamo tanto. Lei è sposata, ha la sua vita. Siamo due figlie uniche. Lei ha quattordici anni di più”.

A quel punto Berry ha commentato con parole che l’imitatrice ha ritenuto poco delicate: “Tua sorella avrà patito la tua nascita… è l’età peggiore per una ragazza”.

Un’osservazione che ha ferito la Manzini, la quale si è subito sfogata con Lucia Ilardo, definendo il comportamento del coinquilino inopportuno: “È stato molto indelicato, non me l’aspettavo da lui. Non doveva dire certe cose”.

Il confronto degenera: “Stai zitta!”

Il giorno successivo Francesca Manzini ha affrontato direttamente Marco Berry, ma il confronto non ha portato a una chiarificazione. L’ex inviato de Le Iene ha respinto le accuse: “Io non ti ho mai giudicata… ho parlato per aiutarti. Ma di cosa ci sei rimasta male?”.

Le posizioni sono rimaste distanti e, nella notte, la situazione è precipitata. Berry ha attaccato duramente la Manzini, accusandola di parlare alle sue spalle: “Ragazzi questa qui è pazza, è completamente matta… hai fatto tutto da sola”.

La risposta dell’imitatrice non si è fatta attendere: “Hai fatto commenti fastidiosi… mi hai detto che mia sorella non mi può vedere”. A quel punto Berry ha perso la calma, arrivando a urlare: “Tu adesso stai zitta! Devi stare zitta! … Da qui in avanti evita di parlare con me”. Argomenti grande fratello

La sfuriata è proseguita con insulti pesanti, tanto da costringere gli autori a intervenire chiamandolo immediatamente in confessionale.

Le reazioni nella Casa: accuse e difese

Dopo lo scontro, Lucia Ilardo ha preso le difese di Francesca, criticando duramente Berry: “Non si deve permettere di parlarti così… è stato pesantissimo. Ha atteggiamenti aggressivi dal primo giorno”.

Di parere opposto Antonella Elia, che ha difeso Berry mettendo in dubbio la versione della Manzini, parlando di presunte esagerazioni.

L’imitatrice, però, ha ribadito con fermezza: “Mi ha offesa gratuitamente… ha avuto atteggiamenti aggressivi. Non avete visto la sua reazione?”.

Clima sempre più teso verso la finale

Questo ennesimo scontro conferma il clima sempre più acceso all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Con la finale ormai alle porte, le dinamiche tra i concorrenti si fanno più fragili e ogni discussione rischia di trasformarsi in un vero e proprio caso.

Resta da capire se ci saranno provvedimenti ufficiali nei confronti di Marco Berry o se la tensione rientrerà nei prossimi giorni. Nel frattempo, il pubblico continua a seguire con attenzione ogni sviluppo, tra polemiche, schieramenti e confronti sempre più accesi.